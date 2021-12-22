https://uz.sputniknews.ru/20211222/video-siriyskie-kurdy-doljny-zanyat-printsipialnuyu-pozitsiyu-lavrov-21897851.html

Видео: Сирийские курды должны занять принципиальную позицию –Лавров

Видео: Сирийские курды должны занять принципиальную позицию –Лавров

Глава российского МИД уверен, что американцы уйдут из Сирии, где и сегодня не могут обеспечивать стабильную работу всех необходимых структур.

2021-12-22T17:23+0500

2021-12-22T17:23+0500

2021-12-22T17:36+0500

россия

сергей лавров

сирия

сша

курды

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России, отвечая на вопросы журналистов Медиагруппы "Россия Сегодня", высказал свою позицию по ситуации в Сирии.По мнению российского дипломата, США скоро уйдут из страны, где и сегодня получают больше проблем, чем выгоды. Американцы не могут обеспечивать жизнедеятельность всех структур, поэтому приводит к скоплению беженцев и террористов.По словам главы внешнеполитического ведомства, сирийские курды должны определиться со сторонниками и занять более жесткую позицию."Я убежден, что курды должны занять принципиальную позицию. Мы готовы им в этом помогать. Они приезжают к нам. Вот совсем недавно госпожа Ахмед здесь была от Совета демократической Сирии", - подчеркнул он.Лавров также заверил, что Турции не стоит беспокоиться из-за переговоров курдских лидеров с российской стороной."Мы объясняем нашим турецким коллегам, что мы совсем не хотим подпитывать какие-то негативные для Турции тенденции, напротив, наша задача – помочь обеспечить на практике требования уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии. И, конечно же, учет интересов национальных меньшинств – это одно из ключевых условий", - отметил он.Тем не менее, по словам министра, в настоящее время российские структуры эффективно взаимодействуют с американскими военными в Сирии, в частности, по предотвращению каких-либо непреднамеренных инцидентов, а также обмениваются мнениями по перспективам выполнения резолюции Совета безопасности.Другие важные заявления Сергея Лаврова смотрите в полной версии интервью.Читайте также:

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сергей лавров, сирия, сша, курды