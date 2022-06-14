https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-kyrgyzstane-vypavshego-iz-okna-malysha-poymal-proxojiy--video-25286879.html

В Кыргызстане выпавшего из окна малыша поймал прохожий — видео

В Кыргызстане выпавшего из окна малыша поймал прохожий — видео

Отец первый раз привел своего четырехлетнего ребенка в дошкольное учреждение.

2022-06-14T16:01+0500

2022-06-14T16:01+0500

2022-06-14T16:01+0500

в мире

происшествия

кыргызстан

ребенок

выпал из окна

детский сад

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ноокате малыш упал из окна второго этажа детского сада, на улице его подхватил 67-летний житель города, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Ноокатского РОВД.Происшествие случилось 13 июня около 12:30 в детском саду "Саламат". Видео инцидента выложил в соцсети Айжаркын Суйунбай кызы. По информации издания, отец первый раз привел своего четырехлетнего ребенка в дошкольное учреждение.В РОВД заявили, что ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, но его родители отказались проводить обследование. Они также сообщили, что не имеют претензий к работникам детского сада "Саламат", и не стали писать заявление в правоохранительные органы.В дошкольном учреждении, который работает с 2020 года, проведут проверку.Читайте также:Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок

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происшествия, кыргызстан, ребенок, выпал из окна, детский сад