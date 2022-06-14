https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-kyrgyzstane-vypavshego-iz-okna-malysha-poymal-proxojiy--video-25286879.html
В Кыргызстане выпавшего из окна малыша поймал прохожий — видео
В Кыргызстане выпавшего из окна малыша поймал прохожий — видео
Отец первый раз привел своего четырехлетнего ребенка в дошкольное учреждение.
2022-06-14T16:01+0500
2022-06-14T16:01+0500
2022-06-14T16:01+0500
в мире
происшествия
кыргызстан
ребенок
выпал из окна
детский сад
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ноокате малыш упал из окна второго этажа детского сада, на улице его подхватил 67-летний житель города, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Ноокатского РОВД.Происшествие случилось 13 июня около 12:30 в детском саду "Саламат". Видео инцидента выложил в соцсети Айжаркын Суйунбай кызы. По информации издания, отец первый раз привел своего четырехлетнего ребенка в дошкольное учреждение.В РОВД заявили, что ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, но его родители отказались проводить обследование. Они также сообщили, что не имеют претензий к работникам детского сада "Саламат", и не стали писать заявление в правоохранительные органы.В дошкольном учреждении, который работает с 2020 года, проведут проверку.Читайте также:Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок
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происшествия, кыргызстан, ребенок, выпал из окна, детский сад
В Кыргызстане выпавшего из окна малыша поймал прохожий — видео
Отец первый раз привел своего четырехлетнего ребенка в дошкольное учреждение.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
В Ноокате малыш упал из окна второго этажа детского сада, на улице его подхватил 67-летний житель города, передает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу Ноокатского РОВД.
Происшествие случилось 13 июня около 12:30 в детском саду "Саламат". Видео инцидента выложил в соцсети Айжаркын Суйунбай кызы. По информации издания, отец первый раз привел своего четырехлетнего ребенка в дошкольное учреждение.
"25-летний житель села Арбын в 11:10 привел ребенка в детский сад "Саламат" и передал его директору. В 11:40 малыш залез на окно на втором этаже и повис там. Это заметил 67-летний мужчина, он сумел поймать ребенка при падении", — говорится в сообщении.
В РОВД заявили, что ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, но его родители отказались проводить обследование. Они также сообщили, что не имеют претензий к работникам детского сада "Саламат", и не стали писать заявление в правоохранительные органы.
В дошкольном учреждении, который работает с 2020 года, проведут проверку.