https://uz.sputniknews.ru/20220512/mujchine-spasshemu-rebenka-ot-padeniya-iz-okna-vruchat-dorogoy-podarok-24493868.html

Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок

Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок

Житель Нур-Султана спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью.

2022-05-12T09:56+0500

2022-05-12T09:56+0500

2022-05-12T09:56+0500

в мире

казахстан

мужчина

ребенок

подарок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23185595_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_a15351ac7d01d3c71303af2c2a6cf13e.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Герою вчерашнего дня, Сабиту Шотканбаеву, подарят квартиру в 100 квадратных метров в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан. Такое заявление сделали одна из строительных фирм и частный благотворительный фонд Габита Сатмагамбетова. В фонде заявили, что отец большого семейства, который вчера спас падавшую с восьмого этажа малышку, сам выбрал планировку, и квартиру ему подарят, когда достроят дом. А документы отдадут в ближайшее время.Напомним: Сабит Шонтакбаев, проживающий в Нур-Султане, спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью.Мужчина, выбравшись в окно на восьмом этаже многоквартирного дома, смог спасти трехлетнюю девочку, которая чуть было не упала вниз.В Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что за проявленную смелость, мужество и героизм мужчину наградят.Читайте также:В Казахстане мужчина спас ребенка от падения с восьмого этажа — видеоКазахстанские чиновники смогут выкупать подарки

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, мужчина, ребенок, подарок