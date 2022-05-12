https://uz.sputniknews.ru/20220512/mujchine-spasshemu-rebenka-ot-padeniya-iz-okna-vruchat-dorogoy-podarok-24493868.html
Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок
Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок
Житель Нур-Султана спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью.
2022-05-12T09:56+0500
2022-05-12T09:56+0500
2022-05-12T09:56+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Герою вчерашнего дня, Сабиту Шотканбаеву, подарят квартиру в 100 квадратных метров в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан. Такое заявление сделали одна из строительных фирм и частный благотворительный фонд Габита Сатмагамбетова. В фонде заявили, что отец большого семейства, который вчера спас падавшую с восьмого этажа малышку, сам выбрал планировку, и квартиру ему подарят, когда достроят дом. А документы отдадут в ближайшее время.Напомним: Сабит Шонтакбаев, проживающий в Нур-Султане, спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью.Мужчина, выбравшись в окно на восьмом этаже многоквартирного дома, смог спасти трехлетнюю девочку, которая чуть было не упала вниз.В Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что за проявленную смелость, мужество и героизм мужчину наградят.Читайте также:В Казахстане мужчина спас ребенка от падения с восьмого этажа — видеоКазахстанские чиновники смогут выкупать подарки
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казахстан, мужчина, ребенок, подарок
Мужчине, спасшему ребенка от падения из окна, вручат дорогой подарок
Гражданин Казахстана, проживающий в Нур-Султане, спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Герою вчерашнего дня, Сабиту Шотканбаеву, подарят квартиру в 100 квадратных метров в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан
.
Такое заявление сделали одна из строительных фирм и частный благотворительный фонд Габита Сатмагамбетова.
В фонде заявили, что отец большого семейства, который вчера спас падавшую с восьмого этажа малышку, сам выбрал планировку, и квартиру ему подарят, когда достроят дом. А документы отдадут в ближайшее время.
Напомним: Сабит Шонтакбаев, проживающий в Нур-Султане, спас ребенка
от падения из окна, рискуя своей жизнью.
Мужчина, выбравшись в окно на восьмом этаже многоквартирного дома, смог спасти трехлетнюю девочку, которая чуть было не упала вниз.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что за проявленную смелость, мужество и героизм мужчину наградят.