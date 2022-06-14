https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-sberbanke-otvetili-kak-povliyaet-otklyuchenie-ot-swift-na-denejnye-perevody-v-uzbekistan-25300966.html
В Сбербанке ответили, как повлияет отключение от SWIFT на денежные переводы в Узбекистан
В Сбербанке ответили, как повлияет отключение от SWIFT на денежные переводы в Узбекистан
Евросоюз с 14 июня отключил Сбербанк и ряд других банков от системы SWIFT.
2022-06-14T20:07+0500
2022-06-14T20:07+0500
2022-06-14T20:07+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Отключение от SWIFT не повлияет на переводы денежных средств через номер мобильного телефона в Узбекистан. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Сбербанка. Евросоюз с 14 июня в рамках нового пакета антироссийских санкций отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT.В самих финансовых организациях отметили, что они уже были готовы к такому развитию событий и отсоединение от этой системы существенно не повлияет на их работу.Сейчас в РФ работает своя система передачи финансовых сообщений, которую сделал Банк России в ответ на риски отключения финансовых организаций от SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших банков почти во всех странах.В начале марта Евросоюз объявил о намерении отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.Западные государства увеличили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации на Украине. Ряд стран заморозили российские активы, часть брендов покинули территорию РФ. Евросоюз одобрил уже шесть пакетов санкций, которые, в том числе, включают поэтапное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его мнению, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов простых людей.Читайте также:Айтишников станет больше: в Ташкенте подвели итоги проекта "Один миллион программистов"
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россия, сбербанк, денежные переводы, узбекистан
В Сбербанке ответили, как повлияет отключение от SWIFT на денежные переводы в Узбекистан
Евросоюз с 14 июня в рамках нового пакета антироссийских санкций отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Отключение от SWIFT не повлияет на переводы денежных средств через номер мобильного телефона в Узбекистан. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Сбербанк работает в штатном режиме. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах", — заявили в Сбербанке.
Евросоюз с 14 июня в рамках нового пакета антироссийских санкций отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT.
В самих финансовых организациях отметили, что они уже были готовы к такому развитию событий и отсоединение от этой системы существенно не повлияет на их работу.
Сейчас в РФ работает своя система передачи финансовых сообщений, которую сделал Банк России в ответ на риски отключения финансовых организаций от SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших банков почти во всех странах.
В начале марта Евросоюз объявил о намерении отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
Западные государства увеличили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации на Украине. Ряд стран заморозили российские активы, часть брендов покинули территорию РФ. Евросоюз одобрил уже шесть пакетов санкций, которые, в том числе, включают поэтапное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его мнению, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов простых людей.