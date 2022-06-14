https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-uzbekistane-nachnetsya-sanitarnaya-revolyutsiya-25298010.html
В Узбекистане начнется "санитарная революция"
В Узбекистане начнется "санитарная революция"
В туристических локациях оборудуют санитарно-гигиенические кабинеты.
2022-06-14T18:25+0500
2022-06-14T18:25+0500
2022-06-14T18:25+0500
узбекистан
туризм
фитосанитарные нормы
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В 2022-2023 году будет уделено особое внимание санитарно-гигиеническим условиям на всех туристско-демонстрационных объектах Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта республики.В ходе "санитарной революции" все туристические объекты в Узбекистане проверят на предмет соблюдения санитарно-градостроительных норм и правил.С июня по сентябрь текущего года специальная рабочая группа, включающая сотрудников разных министерств и ведомств, изучит ситуацию на объектах культурного наследия, святынях, туристических и зонах отдыха, спортивно-оздоровительных учреждениях, местах массовых демонстраций, парках культуры и отдыха, аэропортах, вокзалах и автостанциях.В этих локациях оборудуют санитарно-гигиенические кабинеты и создадут необходимые условия для граждан с ограниченными физическими возможностями и родителей с маленькими детьми.Читайте также:С какими целями иностранцы посещают Узбекистан
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узбекистан, фитосанитарные нормы
В Узбекистане начнется "санитарная революция"
В туристических локациях оборудуют санитарно-гигиенические кабинеты.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В 2022-2023 году будет уделено особое внимание санитарно-гигиеническим условиям на всех туристско-демонстрационных объектах Узбекистана.
Об этом сообщили в пресс-службе
Министерства туризма и спорта республики.
В ходе "санитарной революции" все туристические объекты в Узбекистане проверят на предмет соблюдения санитарно-градостроительных норм и правил.
С июня по сентябрь текущего года специальная рабочая группа, включающая сотрудников разных министерств и ведомств, изучит ситуацию на объектах культурного наследия, святынях, туристических и зонах отдыха, спортивно-оздоровительных учреждениях, местах массовых демонстраций, парках культуры и отдыха, аэропортах, вокзалах и автостанциях.
В этих локациях оборудуют санитарно-гигиенические кабинеты и создадут необходимые условия для граждан с ограниченными физическими возможностями и родителей с маленькими детьми.