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https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-uzbekistane-proydut-yarmarki-vakansiy-dlya-jelayuschix-rabotat-v-rossii-25273741.html
В Узбекистане пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России
В Узбекистане пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России
О месте и времени проведения ярмарок вакансий в городах Узбекистана - читайте подробнее в нашем материале.
2022-06-14T10:14+0500
2022-06-14T10:14+0500
общество
узбекистан
россия
ярмарка
вакансии
вакансия
город
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В ряде городов Узбекистана во вторник и среду пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России. В мероприятиях примут участие работодатели из России, в том числе представители "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой", "ЦЭНКИ". Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Известно, что на ярмарках труда будут представлены вакансии в сельскохозяйственной и строительных сферах. Большинство документов, необходимых для работы в России, участники смогут получить в Узбекистане.Потенциальным кандидатам необходимо иметь при себе загранпаспорт. Месячная заработная плата на представленных вакансиях стартует от 40 тыс. рублей в зависимости от объема работы.Так, 14 июня ярмарки вакансий пройдут в следующих городах:В среду, 15 июня, ярмарка вакансий состоится и в Андижане по адресу пр. Бабура 4, здание Андижанского отделения Агентства по внешней трудовой миграции. Начало запланировано на 10.00.Читайте также:
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узбекистан, россия, ярмарка, вакансии, вакансия, город

В Узбекистане пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России

10:14 14.06.2022
© Sputnik / Юрий КорсунцевX Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде. Флаги России и Узбекистана
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде. Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Юрий Корсунцев
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О месте и времени проведения ярмарок вакансий в городах Узбекистана - читайте подробнее в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В ряде городов Узбекистана во вторник и среду пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России. В мероприятиях примут участие работодатели из России, в том числе представители "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой", "ЦЭНКИ". Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.
Известно, что на ярмарках труда будут представлены вакансии в сельскохозяйственной и строительных сферах. Большинство документов, необходимых для работы в России, участники смогут получить в Узбекистане.
Потенциальным кандидатам необходимо иметь при себе загранпаспорт. Месячная заработная плата на представленных вакансиях стартует от 40 тыс. рублей в зависимости от объема работы.
Так, 14 июня ярмарки вакансий пройдут в следующих городах:
В 10:00, Джизак, по адресу: Джизакский МФЮ, пр. Шарофа Рашидова, 44, Джизакский моноцентр "Добро пожаловать на работу" (возле Ординского парка).
В 14:00, Наманган, по адресу: ул. Нодира 3, здание областной службы занятости.
В 11:00, Сырдарьинская область, город Гулистан, улица Хандамир, 49, по адресу: моноцентр "Добро пожаловать на работу".
В 11:00, Навоийская область, по адресу: Карманинский р-н, Талок МФЮ, Daily Business Center.
В 10:00, Фергана, по адресу: ул. Б. Марджинони, 4, школа №10, здание областной службы занятости.
В 16:00, Бухара, по адресу: улица Пиридастгир, 13, Бухарский моноцентр "Добро пожаловать на работу".
В среду, 15 июня, ярмарка вакансий состоится и в Андижане по адресу пр. Бабура 4, здание Андижанского отделения Агентства по внешней трудовой миграции. Начало запланировано на 10.00.
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