https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-uzbekistane-proydut-yarmarki-vakansiy-dlya-jelayuschix-rabotat-v-rossii-25273741.html

В Узбекистане пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России

В Узбекистане пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России

О месте и времени проведения ярмарок вакансий в городах Узбекистана - читайте подробнее в нашем материале.

2022-06-14T10:14+0500

2022-06-14T10:14+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В ряде городов Узбекистана во вторник и среду пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России. В мероприятиях примут участие работодатели из России, в том числе представители "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой", "ЦЭНКИ". Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Известно, что на ярмарках труда будут представлены вакансии в сельскохозяйственной и строительных сферах. Большинство документов, необходимых для работы в России, участники смогут получить в Узбекистане.Потенциальным кандидатам необходимо иметь при себе загранпаспорт. Месячная заработная плата на представленных вакансиях стартует от 40 тыс. рублей в зависимости от объема работы.Так, 14 июня ярмарки вакансий пройдут в следующих городах:В среду, 15 июня, ярмарка вакансий состоится и в Андижане по адресу пр. Бабура 4, здание Андижанского отделения Агентства по внешней трудовой миграции. Начало запланировано на 10.00.Читайте также:

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узбекистан, россия, ярмарка, вакансии, вакансия, город