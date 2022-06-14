https://uz.sputniknews.ru/20220614/vtoraya-azovstal-kiev-prosit-koridor-s-kombinata-azot-25299739.html

Вторая "Азовсталь": Киев просит коридор с комбината "Азот"

Вторая "Азовсталь": Киев просит коридор с комбината "Азот"

Киев просит открыть гумкоридор для заблокированных на территории комбината "Азот" гражданских. Российские военные это сделать готовы, но расценивают просьбу, как попытку вывести из окружения уцелевших военных.

2022-06-14T18:44+0500

2022-06-14T18:44+0500

2022-06-14T18:44+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

комбинат

военные

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Киев обратился с просьбой открыть гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с комбината "Азот" в Северодонецке.Об этом во вторник заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом, в российском Минобороны напомнили, что 13 июня по распоряжению киевских властей был взорван последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска. В связи с этим, безопасная эвакуация туда не представляется возможным.Просьбу Киева в военном ведомстве России расценивают как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием гуманитарной акции.Тем не менее, российские военные готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан с "Азота". Только в северном направлении — в Сватово в ЛНР. Для этого в среду с 08.00 до 20.00 по московскому времени открывается гуманитарный коридор. Всех мирных людей доставят в пункты временного размещения, безопасность гарантируется.Выпустить гражданских и сложить оружие призвали боевиков и иностранных наемников, находящихся на комбинате. Минобороны гарантирует им сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло со сдавшимися в Мариуполе.Для этого им надо поднять белые флаги.Мариупольский сценарий, о котором упомянул Михаил Мизинцев, — это комбинат "Азовсталь". Его российские военные освободили 20 мая. Всего, по данным Минобороны России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.До этого они также держали в заложниках местных жителей и пытались вырваться из окружения под видом гражданских. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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киев, комбинат, военные