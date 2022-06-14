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Зачем россияне едут в Узбекистан – мнение эксперта
Зачем россияне едут в Узбекистан – мнение эксперта
К концу этого года Узбекистан посетят 4,5 миллиона иностранных туристов, прогнозирует Государственный комитет по статистике. Почему эта цифра может быть намного больше, объяснил эксперт.
2022-06-14T21:46+0500
2022-06-14T21:46+0500
видео
узбекистан
россияне
мнение эксперта
туристы
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Узбекистан отменил все ковидные ограничения на въезд. Теперь туристу, чтобы приехать в страну, понадобится только загранпаспорт и хорошее настроение.Что привлекает россиян в азиатском государстве? Как развитие отрасли повлияет на экономику Узбекистана? Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор туркомпании Central Asia Travel Николай Сербин.Узбекистан пользуется популярностью у российских туристов про ряду причин, отмечает эксперт. Путешественников привлекает стабильность в ценовом плане, прямые авиаперелеты, безвизовый режим, полное отсутствие ковидных ограничений и, конечно, традиционное восточное гостеприимство.Кроме того, россияне едут в страну за одеждой и другими изделиями из настоящего хлопка, который славится своим безупречным качеством.Что, в свою очередь, привлекает узбекистанцев в России? Об этом, и не только, — в интервью со специалистом на канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, россияне, мнение эксперта, туристы, видео

Зачем россияне едут в Узбекистан – мнение эксперта

21:46 14.06.2022
© Sputnik
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Анна Черкасова
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К концу этого года Узбекистан посетят 4,5 млн иностранных туристов, прогнозирует Государственный комитет по статистике. Однако эта цифра может быть намного больше. Почему — объясняет эксперт.
Узбекистан отменил все ковидные ограничения на въезд. Теперь туристу, чтобы приехать в страну, понадобится только загранпаспорт и хорошее настроение.
Что привлекает россиян в азиатском государстве? Как развитие отрасли повлияет на экономику Узбекистана? Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор туркомпании Central Asia Travel Николай Сербин.
Узбекистан пользуется популярностью у российских туристов про ряду причин, отмечает эксперт. Путешественников привлекает стабильность в ценовом плане, прямые авиаперелеты, безвизовый режим, полное отсутствие ковидных ограничений и, конечно, традиционное восточное гостеприимство.
Кроме того, россияне едут в страну за одеждой и другими изделиями из настоящего хлопка, который славится своим безупречным качеством.

"Шопинг-туры мы проводили испокон веков. Большинство дизайнеров выделяют нашу страну как особое направление для приобретения уникальных авторских вещей. Со всего мира туристы приезжают в Узбекистан за великолепным шелком, каракулем и другими изделиями", — объясняет Сербин.

Что, в свою очередь, привлекает узбекистанцев в России? Об этом, и не только, — в интервью со специалистом на канале Sputnik Узбекистан.
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