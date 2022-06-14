https://uz.sputniknews.ru/20220614/zachem-rossiyane-edut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-25305006.html

Зачем россияне едут в Узбекистан – мнение эксперта

Зачем россияне едут в Узбекистан – мнение эксперта

К концу этого года Узбекистан посетят 4,5 миллиона иностранных туристов, прогнозирует Государственный комитет по статистике. Почему эта цифра может быть намного больше, объяснил эксперт.

2022-06-14T21:46+0500

2022-06-14T21:46+0500

2022-06-14T21:46+0500

видео

узбекистан

россияне

мнение эксперта

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Узбекистан отменил все ковидные ограничения на въезд. Теперь туристу, чтобы приехать в страну, понадобится только загранпаспорт и хорошее настроение.Что привлекает россиян в азиатском государстве? Как развитие отрасли повлияет на экономику Узбекистана? Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор туркомпании Central Asia Travel Николай Сербин.Узбекистан пользуется популярностью у российских туристов про ряду причин, отмечает эксперт. Путешественников привлекает стабильность в ценовом плане, прямые авиаперелеты, безвизовый режим, полное отсутствие ковидных ограничений и, конечно, традиционное восточное гостеприимство.Кроме того, россияне едут в страну за одеждой и другими изделиями из настоящего хлопка, который славится своим безупречным качеством.Что, в свою очередь, привлекает узбекистанцев в России? Об этом, и не только, — в интервью со специалистом на канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, россияне, мнение эксперта, туристы, видео