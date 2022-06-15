https://uz.sputniknews.ru/20220615/covid-19-svejaya-statistika-na-15-iyunya-25319330.html

COVID-19: свежая статистика на 15 июня

COVID-19: свежая статистика на 15 июня

В стране обнаружены 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

2022-06-15T12:16+0500

2022-06-15T12:16+0500

2022-06-15T12:16+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Во вторник количество заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось, было диагностировано 39 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.Так, по состоянию на вторник всего количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составляет 239 319 (+39).Новые случаи заболевания были выявлены в Самаркандской области — 2 человека, в Сурхандарьинской области — 1 и 3 заболевших в Ташкентской области. Также после опроса выявили 33 новых случая из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.Также 14 июня в Джизакской, Наманганской и Ташкентской областях выздоровело по 1 человеку, в самой столице Узбекистана это количество составило 18. Всего от коронавируса уже вылечились 237 478 (+21) человек. Показатель выздоровления составляет 99%.Читайте также:Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам COVID-19

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коронавирус covid-19, статистика