https://uz.sputniknews.ru/20220605/murashko-prizval-byt-gotovymi-k-novym-volnam-covid-19-25044017.html

Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам COVID-19

Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам COVID-19

По словам министра здравоохранения России, пандемия коронавируса пока не отступила.

2022-06-05T19:12+0500

2022-06-05T19:12+0500

2022-06-05T19:12+0500

общество

коронавирус covid-19

михаил мурашко

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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19. По словам министра, пандемия коронавируса полностью еще не отступила, только в России в тяжелом состоянии находятся 2,5 тысячи зараженных. За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.В Узбекистане по данным Минздрава республики за последние сутки выявили 31 новый случай заражения.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".В январе 2022-го в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Видео: как российские ИВЛ дали шанс Узбекистану победить COVID-19 >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>

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коронавирус covid-19, михаил мурашко