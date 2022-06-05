https://uz.sputniknews.ru/20220605/murashko-prizval-byt-gotovymi-k-novym-volnam-covid-19-25044017.html
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам COVID-19
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам COVID-19
По словам министра здравоохранения России, пандемия коронавируса пока не отступила.
2022-06-05T19:12+0500
2022-06-05T19:12+0500
2022-06-05T19:12+0500
общество
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19. По словам министра, пандемия коронавируса полностью еще не отступила, только в России в тяжелом состоянии находятся 2,5 тысячи зараженных. За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.В Узбекистане по данным Минздрава республики за последние сутки выявили 31 новый случай заражения.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".В январе 2022-го в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Видео: как российские ИВЛ дали шанс Узбекистану победить COVID-19 >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>
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коронавирус covid-19, михаил мурашко
Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам COVID-19
По словам министра здравоохранения России, пандемия коронавируса пока не отступила.
ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал быть готовыми к новым волнам заболеваемости COVID-19.
"Готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал Мурашко журналистам.
По словам министра, пандемия коронавируса полностью еще не отступила, только в России в тяжелом состоянии находятся 2,5 тысячи зараженных. За последние сутки в РФ было выявлено более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
В Узбекистане по данным Минздрава республики за последние сутки выявили 31 новый случай заражения.
Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане вакцинируют
в том числе "Спутником Лайт".
В январе 2022-го в республике выявили
первый случай заболевания "омикроном".