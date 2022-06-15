Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220615/medvedev-ne-uveren-chto-cherez-dva-goda-ukraina-budet-suschestvovat-na-karte-mira-25322722.html
Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира
Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира
США настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них пустяк.
2022-06-15T13:40+0500
2022-06-15T13:40+0500
россия
дмитрий медведев
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22419452_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_2f32439437e7c12872ea8fcd2873da37.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает, что через два года Украина вообще не будет обозначена на карте мира, при этом он подчеркнул, что США так основательно вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них уже не имеет значения, передает РИА Новости.Это была реакция зампредседателя Совбеза на новость, что Киев по ленд-лизу намерен получить от Соединенных Штатов СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".Читайте также:Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1b/22419452_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_2a71bc4c1255c0a9cb1f5ac0be11d15b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дмитрий медведев, украина, сша

Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира

13:40 15.06.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Украина хочет по ленд-лизу получить от Соединенных Штатов СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает, что через два года Украина вообще не будет обозначена на карте мира, при этом он подчеркнул, что США так основательно вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них уже не имеет значения, передает РИА Новости.
"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк" - заявил он в Telegram-канале.
Это была реакция зампредседателя Совбеза на новость, что Киев по ленд-лизу намерен получить от Соединенных Штатов СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".
Читайте также:
Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0