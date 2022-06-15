https://uz.sputniknews.ru/20220615/medvedev-ne-uveren-chto-cherez-dva-goda-ukraina-budet-suschestvovat-na-karte-mira-25322722.html
Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира
Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира
США настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них пустяк.
2022-06-15T13:40+0500
2022-06-15T13:40+0500
2022-06-15T13:40+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает, что через два года Украина вообще не будет обозначена на карте мира, при этом он подчеркнул, что США так основательно вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них уже не имеет значения, передает РИА Новости.Это была реакция зампредседателя Совбеза на новость, что Киев по ленд-лизу намерен получить от Соединенных Штатов СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".Читайте также:Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность
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дмитрий медведев, украина, сша
Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира
Украина хочет по ленд-лизу получить от Соединенных Штатов СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает, что через два года Украина вообще не будет обозначена на карте мира, при этом он подчеркнул, что США так основательно вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них уже не имеет значения, передает РИА Новости
.
"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк" - заявил он в Telegram-канале.
Это была реакция зампредседателя Совбеза на новость, что Киев по ленд-лизу намерен получить от Соединенных Штатов СПГ с оплатой поставки через два года, "иначе предстоящей зимой просто замерзнет".