https://uz.sputniknews.ru/20220615/musaev-raskryl-skolko-deneg-potratyat-v-etom-godu-dlya-oxrany-zdorovya-naseleniya-25315349.html
Мусаев раскрыл, сколько денег потратят в этом году для охраны здоровья населения
Мусаев раскрыл, сколько денег потратят в этом году для охраны здоровья населения
В Узбекистане насчитывается более 220 фармпредприятий.
2022-06-15T11:35+0500
2022-06-15T11:35+0500
2022-06-15T11:35+0500
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здоровье
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деньги
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В 2022 году для охраны здоровья населения потратят 24 трлн сумов.Об этом рассказал министр здравоохранения Бехзод Мусаев на проходящем в Ташкенте первом международном фармацевтическом форуме, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Одна из целей мероприятия - ознакомиться с перспективами фармбизнеса в Узбекистане.Он также добавил, что в соответствии с международными требованиями в республике разработана первая национальная фармакопея, создан научно-производственный фармацевтический кластер "Tashkent Pharma Park", состоящий из 12 образовательных и научно-административных объектов."В результате развития отрасти в стране насчитывается более 220 фармпредприятий по производству фармпродукции. Зарегистрировано почти 4 тыс. наименований отечественных лекарств и изделий медицинского назначения", - добавил Мусаев.По его словам, объем местного производства в данной области в прошлом году увеличился на 29% и составил по сравнению с 2020 годом более 3,6 трлн сумов.Читайте также:Взаимодействие в ШОС обеспечит равный доступ населения к качественной медицине - Мусаев
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здоровье, узбекистан, деньги, население, здравоохранение, бехзод мусаев
Мусаев раскрыл, сколько денег потратят в этом году для охраны здоровья населения
По словам министра, в Узбекистане насчитывается более 220 фармпредприятий, а также зарегистрировано почти 4 тыс. наименований отечественных лекарств и изделий медицинского назначения.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В 2022 году для охраны здоровья населения потратят 24 трлн сумов.
Об этом рассказал министр здравоохранения Бехзод Мусаев на проходящем в Ташкенте первом международном фармацевтическом форуме, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
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Одна из целей мероприятия - ознакомиться с перспективами фармбизнеса в Узбекистане.
"Общий бюджет на 2022 год, выделенный для охраны здоровья населения, составляет 24 трлн сумов, в том числе на закупку лекарственных средств - 2,5 трлн сумов", - заявил министр.
Он также добавил, что в соответствии с международными требованиями в республике разработана первая национальная фармакопея, создан научно-производственный фармацевтический кластер "Tashkent Pharma Park", состоящий из 12 образовательных и научно-административных объектов.
"В результате развития отрасти в стране насчитывается более 220 фармпредприятий по производству фармпродукции. Зарегистрировано почти 4 тыс. наименований отечественных лекарств и изделий медицинского назначения", - добавил Мусаев.
По его словам, объем местного производства в данной области в прошлом году увеличился на 29% и составил по сравнению с 2020 годом более 3,6 трлн сумов.