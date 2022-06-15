https://uz.sputniknews.ru/20220615/musaev-raskryl-skolko-deneg-potratyat-v-etom-godu-dlya-oxrany-zdorovya-naseleniya-25315349.html

Мусаев раскрыл, сколько денег потратят в этом году для охраны здоровья населения

Мусаев раскрыл, сколько денег потратят в этом году для охраны здоровья населения

В Узбекистане насчитывается более 220 фармпредприятий.

2022-06-15T11:35+0500

2022-06-15T11:35+0500

2022-06-15T11:35+0500

общество

здоровье

узбекистан

деньги

население

здравоохранение

бехзод мусаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25315516_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_848b253442f49fda77e5e2228c744811.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В 2022 году для охраны здоровья населения потратят 24 трлн сумов.Об этом рассказал министр здравоохранения Бехзод Мусаев на проходящем в Ташкенте первом международном фармацевтическом форуме, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Одна из целей мероприятия - ознакомиться с перспективами фармбизнеса в Узбекистане.Он также добавил, что в соответствии с международными требованиями в республике разработана первая национальная фармакопея, создан научно-производственный фармацевтический кластер "Tashkent Pharma Park", состоящий из 12 образовательных и научно-административных объектов."В результате развития отрасти в стране насчитывается более 220 фармпредприятий по производству фармпродукции. Зарегистрировано почти 4 тыс. наименований отечественных лекарств и изделий медицинского назначения", - добавил Мусаев.По его словам, объем местного производства в данной области в прошлом году увеличился на 29% и составил по сравнению с 2020 годом более 3,6 трлн сумов.Читайте также:Взаимодействие в ШОС обеспечит равный доступ населения к качественной медицине - Мусаев

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, узбекистан, деньги, население, здравоохранение, бехзод мусаев