https://uz.sputniknews.ru/20220615/peskov-rechi-o-priznanii-talibov-poka-ne-idet-25338953.html
Песков: речи о признании талибов* пока не идет
Песков: речи о признании талибов* пока не идет
Афганская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
2022-06-15T17:45+0500
2022-06-15T17:45+0500
2022-06-15T17:45+0500
россия
дмитрий песков
талибан
талиб
афганистан
делегация
экономический форум в санкт-петербурге
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Речи о признании Россией властей Афганистана не идет, еще остается много вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Известно, что делегация правительства Афганистана принимает участие в юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Как ранее сообщал дипломатический источник в Кабуле, замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в ПМЭФ, в делегацию войдут представители бизнеса страны.* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:
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дмитрий песков, талибан, талиб, афганистан, делегация, экономический форум в санкт-петербурге
Песков: речи о признании талибов* пока не идет
Афганская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Речи о признании Россией властей Афганистана не идет, еще остается много вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты", - цитирует Пескова РИА Новости
.
Известно, что делегация правительства Афганистана принимает участие в юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Как ранее сообщал дипломатический источник в Кабуле, замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в ПМЭФ, в делегацию войдут представители бизнеса страны.
* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность