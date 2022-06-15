https://uz.sputniknews.ru/20220615/peskov-rechi-o-priznanii-talibov-poka-ne-idet-25338953.html

Песков: речи о признании талибов* пока не идет

Песков: речи о признании талибов* пока не идет

Афганская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

2022-06-15T17:45+0500

2022-06-15T17:45+0500

2022-06-15T17:45+0500

россия

дмитрий песков

талибан

талиб

афганистан

делегация

экономический форум в санкт-петербурге

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Речи о признании Россией властей Афганистана не идет, еще остается много вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Известно, что делегация правительства Афганистана принимает участие в юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Как ранее сообщал дипломатический источник в Кабуле, замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана планирует участвовать в ПМЭФ, в делегацию войдут представители бизнеса страны.* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:

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дмитрий песков, талибан, талиб, афганистан, делегация, экономический форум в санкт-петербурге