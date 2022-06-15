https://uz.sputniknews.ru/20220615/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-15-iyunya-25319300.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июня
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июня
Зеленский сообщил о больших потерях ВСУ.
2022-06-15T12:39+0500
2022-06-15T12:39+0500
2022-06-15T12:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25319756_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_41cd8824018cf418bbd49500152d382b.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 15 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Сообщения Пентагона об отправках Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS показывают готовность к эскалации обстановки и нежелание мирно урегулировать конфликт, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов.Штаты разрешили поставлять HIMARS при условии, что киевский режим не будет применять их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский сказал, что Украина выполнит это требование. В Кремле отметили, что обещаниям Киева уже никто не верит, поскольку президент Украины не выполнил ни одного из них по мирному урегулированию ситуации в Донбассе."Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — сообщил Антонов.Он подчеркнул, что заявления прозвучали накануне переговоров Штатов и их союзников по военной поддержке Украине."Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил дипломат.Украинская армия за последние сутки понесла большие потери, сообщил Зеленский."Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненные", — отметил Зеленский.То же самое с ВСУ происходит и в Харьковской области, добавил он.Американские власти встревожены состоянием украинской армии, поэтому работают "в режиме 24 на 7", чтобы снабдить их всем необходимым, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его призвали прокомментировать недовольство Киева в связи с подавляющим преимуществом российских сил в огневой мощи, а также жалобы на нехватку вооружений и боеприпасов."На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Идут очень интенсивные бои в Донбассе и на юге Украины", — ответил Блинкен.Он уклонился от конкретного ответа на вопрос, считает ли неизбежными территориальные уступки со стороны украинских властей."Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это", — заключил госсекретарь.По информации Минстроя России, для работников, восстанавливающих населенные пункты Донбасса, предусмотрены страхование жизни и здоровья, повышенный коэффициент для расчета заработной платы. Подписан указ президента о социальных гарантиях командированных специалистов для восстановления ДНР и ЛНР, на основании которого выпущено постановление о правилах назначения единовременных выплат. Жители ДНР и ЛНР могут пройти программы переобучения на строительные специальности. В первую очередь в республиках восстановят жилье и социальные объекты.Штаты тревожатся по поводу того, что санкции против России могут стать избыточными, сообщил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.Читайте также:Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу ЗеленскогоЗапад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25319756_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_3dae3dd551a0a2a4374ba3883e2dcdce.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, владимир зеленский, сша
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июня
Зеленский сообщил о больших потерях ВСУ. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Штаты тревожатся за состояние украинской армии.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 15 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан
.
Сообщения Пентагона об отправках Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS показывают готовность к эскалации обстановки и нежелание мирно урегулировать конфликт, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Штаты разрешили поставлять HIMARS при условии, что киевский режим не будет применять их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский сказал, что Украина выполнит это требование. В Кремле отметили, что обещаниям Киева уже никто не верит, поскольку президент Украины не выполнил ни одного из них по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — сообщил Антонов.
Он подчеркнул, что заявления прозвучали накануне переговоров Штатов и их союзников по военной поддержке Украине.
"Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил дипломат.
Украинская армия за последние сутки понесла большие потери, сообщил Зеленский.
"Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненные", — отметил Зеленский.
То же самое с ВСУ происходит и в Харьковской области, добавил он.
Американские власти встревожены состоянием украинской армии, поэтому работают "в режиме 24 на 7", чтобы снабдить их всем необходимым, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его призвали прокомментировать недовольство Киева в связи с подавляющим преимуществом российских сил в огневой мощи, а также жалобы на нехватку вооружений и боеприпасов.
"На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Идут очень интенсивные бои в Донбассе и на юге Украины", — ответил Блинкен.
Он уклонился от конкретного ответа на вопрос, считает ли неизбежными территориальные уступки со стороны украинских властей.
"Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это", — заключил госсекретарь.
По информации Минстроя России, для работников, восстанавливающих населенные пункты Донбасса, предусмотрены страхование жизни и здоровья, повышенный коэффициент для расчета заработной платы. Подписан указ президента о социальных гарантиях командированных специалистов для восстановления ДНР и ЛНР, на основании которого выпущено постановление о правилах назначения единовременных выплат. Жители ДНР и ЛНР могут пройти программы переобучения на строительные специальности. В первую очередь в республиках восстановят жилье и социальные объекты.
Штаты тревожатся по поводу того, что санкции против России могут стать избыточными, сообщил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.