https://uz.sputniknews.ru/20220615/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-15-iyunya-25319300.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 15 июня

Зеленский сообщил о больших потерях ВСУ.

2022-06-15T12:39+0500

2022-06-15T12:39+0500

2022-06-15T12:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир зеленский

сша

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 15 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Сообщения Пентагона об отправках Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS показывают готовность к эскалации обстановки и нежелание мирно урегулировать конфликт, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов.Штаты разрешили поставлять HIMARS при условии, что киевский режим не будет применять их для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский сказал, что Украина выполнит это требование. В Кремле отметили, что обещаниям Киева уже никто не верит, поскольку президент Украины не выполнил ни одного из них по мирному урегулированию ситуации в Донбассе."Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — сообщил Антонов.Он подчеркнул, что заявления прозвучали накануне переговоров Штатов и их союзников по военной поддержке Украине."Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", — заключил дипломат.Украинская армия за последние сутки понесла большие потери, сообщил Зеленский."Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненные", — отметил Зеленский.То же самое с ВСУ происходит и в Харьковской области, добавил он.Американские власти встревожены состоянием украинской армии, поэтому работают "в режиме 24 на 7", чтобы снабдить их всем необходимым, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его призвали прокомментировать недовольство Киева в связи с подавляющим преимуществом российских сил в огневой мощи, а также жалобы на нехватку вооружений и боеприпасов."На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Идут очень интенсивные бои в Донбассе и на юге Украины", — ответил Блинкен.Он уклонился от конкретного ответа на вопрос, считает ли неизбежными территориальные уступки со стороны украинских властей."Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это", — заключил госсекретарь.По информации Минстроя России, для работников, восстанавливающих населенные пункты Донбасса, предусмотрены страхование жизни и здоровья, повышенный коэффициент для расчета заработной платы. Подписан указ президента о социальных гарантиях командированных специалистов для восстановления ДНР и ЛНР, на основании которого выпущено постановление о правилах назначения единовременных выплат. Жители ДНР и ЛНР могут пройти программы переобучения на строительные специальности. В первую очередь в республиках восстановят жилье и социальные объекты.Штаты тревожатся по поводу того, что санкции против России могут стать избыточными, сообщил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.Читайте также:Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу ЗеленскогоЗапад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок

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украина, владимир зеленский, сша