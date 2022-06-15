https://uz.sputniknews.ru/20220615/vlasti-xersonskoy-oblasti-nazvali-isterikoy-i-konvulsiey-ugrozu-zelenskogo-25309785.html
Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу Зеленского
Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу Зеленского
Президент Владимир Зеленский угрожает установить власть над Крымом, Донбассом и другими регионами Украины, освобожденными в ходе спецоперации.
2022-06-15T10:00+0500
2022-06-15T10:00+0500
2022-06-15T10:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
владимир зеленский
угрозы
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале пообещал установить власть над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины — Херсонской и Запорожской областями.По его словам, режим Зеленского всегда вел антиукраинскую и антинародную политику. Это в итоге привело к тому, что Украина перестала существовать как государство.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Зеленский потребовал от посольств раздобыть как можно больше оружия
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украина, владимир зеленский, угрозы
Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу Зеленского
Президент Владимир Зеленский угрожает установить власть над Крымом, Донбассом и другими регионами Украины, освобожденными в ходе спецоперации.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале пообещал установить власть над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины — Херсонской и Запорожской областями.
"Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые все делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом. Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации и это подтвердят жители Херсонщины на плебисците, который сто процентов состоится в этом году", — сказал Стремоусов.
По его словам, режим Зеленского всегда вел антиукраинскую и антинародную политику. Это в итоге привело к тому, что Украина перестала существовать как государство.
"Зеленский неадекватный человек, потому что планирует бороться до последнего украинца. Каждые его заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чем неповинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали", — сказал Стремоусов.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.