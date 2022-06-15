https://uz.sputniknews.ru/20220615/vlasti-xersonskoy-oblasti-nazvali-isterikoy-i-konvulsiey-ugrozu-zelenskogo-25309785.html

Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу Зеленского

Власти Херсонской области назвали истерикой и конвульсией угрозу Зеленского

Президент Владимир Зеленский угрожает установить власть над Крымом, Донбассом и другими регионами Украины, освобожденными в ходе спецоперации.

2022-06-15T10:00+0500

2022-06-15T10:00+0500

2022-06-15T10:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир зеленский

угрозы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23900725_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da5af26a776185751c9982c0ba0c5ae4.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале пообещал установить власть над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины — Херсонской и Запорожской областями.По его словам, режим Зеленского всегда вел антиукраинскую и антинародную политику. Это в итоге привело к тому, что Украина перестала существовать как государство.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Зеленский потребовал от посольств раздобыть как можно больше оружия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, владимир зеленский, угрозы