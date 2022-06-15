https://uz.sputniknews.ru/20220615/suxaya-i-jarkaya-kakoy-pogoda-budet-segodnya-25307542.html
Сухая и жаркая: какой погода будет сегодня
Сухая и жаркая: какой погода будет сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
2022-06-15T09:37+0500
2022-06-15T09:37+0500
2022-06-15T09:37+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На территории Узбекистана сегодня ожидается сухая и умеренно жаркая погода, сообщает Узгидромет.В отдельных районах областей Ферганской долины во второй половине дня возможен короткий дождь, гроза. По северу и пустынной зоне ветер может усилиться до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов. В Ташкенте будет малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха составит 36-38 градусов. По предгорным и горным районам республики во второй половине дня местами пройдет дождь, возможна гроза, в отдельных районах может выпасть град. Ветер усилится до 15-20 м/с. Температура составит 24-29 градусов.Читайте также:ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян
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погода
Сухая и жаркая: какой погода будет сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
На территории Узбекистана сегодня ожидается сухая и умеренно жаркая погода, сообщает Узгидромет
.
В отдельных районах областей Ферганской долины во второй половине дня возможен короткий дождь, гроза. По северу и пустынной зоне ветер может усилиться до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов.
В Ташкенте будет малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха составит 36-38 градусов.
По предгорным и горным районам республики во второй половине дня местами пройдет дождь, возможна гроза, в отдельных районах может выпасть град. Ветер усилится до 15-20 м/с. Температура составит 24-29 градусов.