https://uz.sputniknews.ru/20220615/voz-sozyvaet-soveschanie-iz-za-ospy-obezyan--25304384.html
ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян
ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян
Обнаружено более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах.
2022-06-15T08:36+0500
2022-06-15T08:36+0500
2022-06-15T09:07+0500
в мире
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обезьяна
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На следующей неделе ВОЗ созывает совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) для обсуждения вспышки оспы обезьян, объявил 14 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По мнению директора ВОЗ, вспышка новой инфекции вызывает опасения у экспертов, поэтому необходимо оценить риски. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Передается от человека человеку воздушно-капельным или контактным путем.Вспышка этой инфекции началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. Болезнь уже обнаружена в 39 странах, подтверждено 1600 случаев. В Узбекистане заболевания не обнаружены. Об этом ранее заявлял заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков. Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.Читайте также:ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умереннымБилл Гейтс предсказывает новую пандемию
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болезнь, обезьяна, воз
ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян
08:36 15.06.2022 (обновлено: 09:07 15.06.2022)
В мире уже насчитывается более 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян. Всего инфекция обнаружена в 39 странах.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. На следующей неделе ВОЗ созывает совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) для обсуждения вспышки оспы обезьян, объявил 14 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По мнению директора ВОЗ, вспышка новой инфекции вызывает опасения у экспертов, поэтому необходимо оценить риски.
"Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать Комитет ЧС в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию", — объяснил журналистам Гебрейесус.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Передается от человека человеку воздушно-капельным или контактным путем.
Вспышка этой инфекции началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. Болезнь уже обнаружена в 39 странах, подтверждено 1600 случаев.
В Узбекистане заболевания не обнаружены. Об этом ранее заявлял
заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков.
Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.