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Узбекистан привлекает предпринимателей Новосибирска и Алтайского края - фото

Узбекистан привлекает предпринимателей Новосибирска и Алтайского края - фото

Более 15 предпринимателей из Новосибирска и Алтайского края посетили Сырдарьинскую область.

2022-06-15T13:21+0500

2022-06-15T13:21+0500

2022-06-15T15:24+0500

экономика

узбекистан

россия

сырдарьинская область

новосибирск

алтай

предприниматели

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев провел встречу с более 15 предпринимателями из Новосибирска и Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области. В ходе встречи Мирзаев рассказал об инвестиционной привлекательности, экономическом потенциале, социальной инфраструктуре и логистических возможностях региона. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития партнерства и расширения торгово-экономических связей. Следует отметить, что внешнеторговый оборот между Сырдарьинской областью и Россией в 2021 году составил $129 млн. Из них экспорт составил $32 млн, а импорт – $97 млн. Основная часть экспорта – это текстиль. Также по итогам 2021 года главным экономическим партнером Узбекистана стала Россия. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных $7,5 млрд. С начала 2022-го российский бизнес создал в Узбекистане 302 предприятия, а товарооборот увеличился на 40%. Сегодня в республике успешно работают 2 565 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также: Связующая нить: как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере текстиляСотрудничество Узбекистана и России активно выходит на регионы — фото

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узбекистан, россия, сырдарьинская область, новосибирск, алтай, предприниматели, сотрудничество