https://uz.sputniknews.ru/20220615/uzbekistan-privlekaet-predprinimateley-novosibirska-i-altayskogo-kraya---foto-25321497.html
Узбекистан привлекает предпринимателей Новосибирска и Алтайского края - фото
Узбекистан привлекает предпринимателей Новосибирска и Алтайского края - фото
Более 15 предпринимателей из Новосибирска и Алтайского края посетили Сырдарьинскую область.
2022-06-15T13:21+0500
2022-06-15T13:21+0500
2022-06-15T15:24+0500
экономика
узбекистан
россия
сырдарьинская область
новосибирск
алтай
предприниматели
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24535552_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c73245635a7d31af39cfbf5ae12d0e04.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев провел встречу с более 15 предпринимателями из Новосибирска и Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области. В ходе встречи Мирзаев рассказал об инвестиционной привлекательности, экономическом потенциале, социальной инфраструктуре и логистических возможностях региона. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития партнерства и расширения торгово-экономических связей. Следует отметить, что внешнеторговый оборот между Сырдарьинской областью и Россией в 2021 году составил $129 млн. Из них экспорт составил $32 млн, а импорт – $97 млн. Основная часть экспорта – это текстиль. Также по итогам 2021 года главным экономическим партнером Узбекистана стала Россия. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных $7,5 млрд. С начала 2022-го российский бизнес создал в Узбекистане 302 предприятия, а товарооборот увеличился на 40%. Сегодня в республике успешно работают 2 565 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также: Связующая нить: как развивается сотрудничество Узбекистана и России в сфере текстиляСотрудничество Узбекистана и России активно выходит на регионы — фото
узбекистан
россия
сырдарьинская область
новосибирск
алтай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24535552_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d8fdf740504ee7d993d6e8feae57961.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, сырдарьинская область, новосибирск, алтай, предприниматели, сотрудничество
Узбекистан привлекает предпринимателей Новосибирска и Алтайского края - фото
13:21 15.06.2022 (обновлено: 15:24 15.06.2022)
Более 15 предпринимателей из Новосибирска и Алтайского края посетили Сырдарьинскую область.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik
. Хоким Сырдарьинской области Гафуржон Мирзаев провел встречу с более 15 предпринимателями из Новосибирска и Алтайского края. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.
В ходе встречи Мирзаев рассказал об инвестиционной привлекательности, экономическом потенциале, социальной инфраструктуре и логистических возможностях региона.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития партнерства и расширения торгово-экономических связей.
"Я рад ознакомиться с предложениями и пожеланиями гостей, сотрудничать с ними и оказать помощь в решении организационных вопросов", - сказал Гафуржон Мирзаев.
Следует отметить, что внешнеторговый оборот между Сырдарьинской областью и Россией в 2021 году составил $129 млн. Из них экспорт составил $32 млн, а импорт – $97 млн. Основная часть экспорта – это текстиль.
Также по итогам 2021 года главным экономическим партнером Узбекистана стала Россия. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных $7,5 млрд. С начала 2022-го российский бизнес создал в Узбекистане 302 предприятия, а товарооборот увеличился на 40%.
Сегодня в республике успешно работают 2 565 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.