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https://uz.sputniknews.ru/20220426/otnosheniya-uzbekistana-i-rossii-aktivno-vyxodyat-na-regiony--foto-24205316.html
Отношения Узбекистана и России активно выходят на регионы — фото
Отношения Узбекистана и России активно выходят на регионы — фото
Как будут сотрудничать Навоийская и Омская области, читайте в материале.
2022-04-26T08:23+0500
2022-04-26T08:26+0500
общество
узбекистан
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" делегация Навоийской области продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами.Так, в первый день мероприятия врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в областном хокимияте.Стороны обсудили практическое взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитие культурно-гуманитарных связей.До этого делегация из Новоийской области подписала меморандум о сотрудничестве с представителями Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным.Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее делегация еще одного российского региона — Свердловской области — прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также:
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узбекистан, навоийская область

Отношения Узбекистана и России активно выходят на регионы — фото

08:23 26.04.2022 (обновлено: 08:26 26.04.2022)
© Совет Федерации РФВстреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2022
© Совет Федерации РФ
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Как будут сотрудничать Навоийская и Омская области, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" делегация Навоийской области продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами.
© Пресс-служба Навоийской областиВстреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
Встреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2022
Встреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
© Пресс-служба Навоийской области
Так, в первый день мероприятия врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.
Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в областном хокимияте.
Стороны обсудили практическое взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитие культурно-гуманитарных связей.
© Пресс-служба Навоийской областиВстреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
Встреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2022
Встреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
© Пресс-служба Навоийской области
До этого делегация из Новоийской области подписала меморандум о сотрудничестве с представителями Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным.
Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее делегация еще одного российского региона — Свердловской области — прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.
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