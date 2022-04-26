Отношения Узбекистана и России активно выходят на регионы — фото
08:23 26.04.2022 (обновлено: 08:26 26.04.2022)
© Совет Федерации РФВстреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
Как будут сотрудничать Навоийская и Омская области, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" делегация Навоийской области продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами.
© Пресс-служба Навоийской областиВстреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
Встреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
© Пресс-служба Навоийской области
Так, в первый день мероприятия врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.
Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в областном хокимияте.
Стороны обсудили практическое взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитие культурно-гуманитарных связей.
© Пресс-служба Навоийской областиВстреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
Встреча губернатора Омской области и Навоийнской в рамках ИННОПРОМ-2022
© Пресс-служба Навоийской области
До этого делегация из Новоийской области подписала меморандум о сотрудничестве с представителями Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным.
Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее делегация еще одного российского региона — Свердловской области — прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.
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