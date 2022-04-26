https://uz.sputniknews.ru/20220426/otnosheniya-uzbekistana-i-rossii-aktivno-vyxodyat-na-regiony--foto-24205316.html

Отношения Узбекистана и России активно выходят на регионы — фото

Отношения Узбекистана и России активно выходят на регионы — фото

Как будут сотрудничать Навоийская и Омская области, читайте в материале.

2022-04-26T08:23+0500

2022-04-26T08:23+0500

2022-04-26T08:26+0500

общество

узбекистан

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" делегация Навоийской области продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами.Так, в первый день мероприятия врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в областном хокимияте.Стороны обсудили практическое взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитие культурно-гуманитарных связей.До этого делегация из Новоийской области подписала меморандум о сотрудничестве с представителями Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным.Двустороннее соглашение подразумевает развитие сотрудничества между регионами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее делегация еще одного российского региона — Свердловской области — прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также:

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узбекистан, навоийская область