https://uz.sputniknews.ru/20220615/v-kushrabadskom-rayone-naznachen-novyy-xokim-25313957.html

В Кушрабадском районе назначен новый хоким

В Кушрабадском районе назначен новый хоким

Предыдущего хокима района освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

2022-06-15T10:32+0500

2022-06-15T10:32+0500

2022-06-15T10:32+0500

политика

самаркандская область

узбекистан

хоким

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Кушрабадский районный Кенгаш народных депутатов назначил Шакарбоева Дильшода Давроновича хокимом Кушрабадского района. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.До назначения Шакарбоев работал первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области, уточняет ведомство.Предыдущего хокима Кушрабадского района Химмата Окбутаева освободили от должности в связи с переходом на другую работу.Читайте также: Назначен новый хоким Андижана

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самаркандская область, узбекистан, хоким