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https://uz.sputniknews.ru/20220615/v-kushrabadskom-rayone-naznachen-novyy-xokim-25313957.html
В Кушрабадском районе назначен новый хоким
В Кушрабадском районе назначен новый хоким
Предыдущего хокима района освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
2022-06-15T10:32+0500
2022-06-15T10:32+0500
политика
самаркандская область
узбекистан
хоким
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Кушрабадский районный Кенгаш народных депутатов назначил Шакарбоева Дильшода Давроновича хокимом Кушрабадского района. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.До назначения Шакарбоев работал первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области, уточняет ведомство.Предыдущего хокима Кушрабадского района Химмата Окбутаева освободили от должности в связи с переходом на другую работу.Читайте также: Назначен новый хоким Андижана
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самаркандская область, узбекистан, хоким

В Кушрабадском районе назначен новый хоким

10:32 15.06.2022
© Пресс-служба хокимията Самаркандской областиНовый хоким Кушрабадского района Дильшод Шакарбоев
Новый хоким Кушрабадского района Дильшод Шакарбоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2022
© Пресс-служба хокимията Самаркандской области
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Предыдущего хокима района освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Кушрабадский районный Кенгаш народных депутатов назначил Шакарбоева Дильшода Давроновича хокимом Кушрабадского района. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области.
До назначения Шакарбоев работал первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области, уточняет ведомство.
Предыдущего хокима Кушрабадского района Химмата Окбутаева освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
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