https://uz.sputniknews.ru/20220615/v-tashkente-sostoitsya-konferentsiya-shos-ot-tsentralnoy-azii-k-evrazii-25299975.html
В Ташкенте состоится конференция "ШОС: от Центральной Азии к Евразии"
В Ташкенте состоится конференция "ШОС: от Центральной Азии к Евразии"
Организаторами мероприятия выступят МИЦА совместно с МИД Узбекистана.
2022-06-15T07:30+0500
2022-06-15T07:30+0500
2022-06-15T07:30+0500
общество
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евразия
ташкент
конференция
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ташкенте 17 июня в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) пройдет конференция "ШОС: от Центральной Азии к Евразии", приуроченная к 20-летию Хартии ШОС.Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе МИЦА.В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по вопросам политического, экономического, гуманитарного взаимодействия, борьбы с терроризмом и другим направлениям в рамках ШОС.В работе международной конференции ожидается участие национальных координаторов стран Шанхайской организации сотрудничества, представителей Секретариата и Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, ведущих экспертов аналитических структур стран ЦА, России, Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси.Организаторами мероприятия выступят МИЦА совместно с МИД Узбекистана.Читайте также:Беларусь намерена подать заявку на членство в ШОС
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шос, центральная азия, евразия, ташкент, конференция, мид узбекистана
В Ташкенте состоится конференция "ШОС: от Центральной Азии к Евразии"
Организаторами мероприятия выступят МИЦА совместно с МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ташкенте 17 июня в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) пройдет конференция "ШОС: от Центральной Азии к Евразии", приуроченная к 20-летию Хартии ШОС.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили в пресс-службе МИЦА.
В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по вопросам политического, экономического, гуманитарного взаимодействия, борьбы с терроризмом и другим направлениям в рамках ШОС.
В работе международной конференции ожидается участие национальных координаторов стран Шанхайской организации сотрудничества, представителей Секретариата и Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС, ведущих экспертов аналитических структур стран ЦА, России, Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси.
Организаторами мероприятия выступят МИЦА совместно с МИД Узбекистана.