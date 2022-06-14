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Беларусь намерена подать заявку на членство в ШОС
Беларусь намерена подать заявку на членство в ШОС
Об этом стало известно в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС в Ташкенте.
2022-06-14T15:01+0500
2022-06-14T15:01+0500
2022-06-14T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Беларусь намеревается подать заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Совет министров Беларуси уже одобрил заявку, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Заявление было сделано во вторник в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС в Ташкенте.Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что предложение было проработано в межведомственном формате и одобрено Советом Министров Республики Беларусь.В данное время Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Читайте также:
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Беларусь намерена подать заявку на членство в ШОС
Об этом стало известно в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Беларусь намеревается подать заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Совет министров Беларуси уже одобрил заявку, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Заявление было сделано во вторник в ходе заседания совета национальных координаторов ШОС в Ташкенте.
"Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - отметил Хакимов.
Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что предложение было проработано в межведомственном формате и одобрено Советом Министров Республики Беларусь.
В данное время Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.