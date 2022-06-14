https://uz.sputniknews.ru/20220614/zelenskiy-potreboval-ot-posolstv-razdobyt-kak-mojno-bolshe-orujiya-25298053.html

Зеленский потребовал от посольств раздобыть как можно больше оружия

Зеленский потребовал от посольств раздобыть как можно больше оружия

Президент Украины поставил задачу перед диппредставительствами страны раздобыть гаубицы и бронетехнику.

2022-06-14T17:45+0500

2022-06-14T17:45+0500

2022-06-14T17:45+0500

в мире

владимир зеленский

оружие

посольство

украина

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил во вторник, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед всеми посольствами и консульствами страны задачу раздобыть как можно больше вооружения, в том числе гаубицы и бронетехнику."Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент – это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника", - рассказал Мирошниченко в эфире телеканала "Украина 24".По словам украинского посла, Австралия увже выделила Украине военную помощь на сумму $225 млн. Она включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц M777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи".Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что отступающие украинские боевики все чаще бросают поставленные Западом образцы вооружений, в том числе противотанковые ракетные комплексы NLAW и "Джавелин".Действующий глава Украины, в свою очередь, не перестает требовать от Запада новые вооружения даже после того, как в Соединенных Штатах одобрили беспрецедентный пакет помощи на сумма $40 млрд. Половина из этой суммы приходится именно на поставки оружия.Бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро подчеркнул, что запасы тяжелых вооружений, поставляемых США и европейскими союзниками, подходят к концу, а у Европы их уже недостаточно.Так, по словам посла Украины в ФРГ Мельника, Германия под выдуманными предлогами задерживает поставки вооружений, которые требует от нее Киев. В течение шести недель заблокирована сделка по 100 БМП "Мардер".Читайте также:

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владимир зеленский, оружие, посольство, украина