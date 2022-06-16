https://uz.sputniknews.ru/20220616/amerikanskie-smi-belyy-dom-nashel-novogo-kozla-otpuscheniya-25368731.html

Американские СМИ: Белый дом нашел нового козла отпущения

Американские СМИ: Белый дом нашел нового козла отпущения

Власти США теперь обвиняют не Путина, а американские нефтяные компании.

2022-06-16T15:41+0500

2022-06-16T15:41+0500

2022-06-16T15:41+0500

в мире

сша

джо байден

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. "Белый дом нашел нового козла отпущения для обвинений в заоблачных ценах на бензин, от которых страдают американцы". Под таким заголовком вышла новость на сайте Fox Business. Как отмечают авторы материала, власти США решили перейти от обвинений в адрес Путина к обвинениям в сторону американских нефтяных компаний. Об этом издание сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в среду заявила, что нефтяным предприятиям нужно "быть патриотами" и делать больше для снижения цен.По данным издания, производить больше бензина также призвал президент США Джо Байден в официальном письме, адресованном семи нефтеперерабатывающим компаниям."Ваши компании должны работать с моей администрацией, чтобы предложить конкретные краткосрочные решения для выхода из кризиса", - заявил он.Между тем, цены на бензин по всей стране составляют около $5 за галлон (3,785 литра – Sputnik). Еще в конце мая цена топлива на заправках составляла в среднем $4,6 за галлон. Как сообщает правительство Штатов, потребительские цены подскочили на 8,6% по сравнению с 2021 годом.Это худший рост цен за более чем 40 лет, отмечает Fox Business.В свою очередь, производители нефтепродуктов критикуют администрацию Байдена за "ошибочную "зеленую" повестку дня", не учитывающую последствия для экономики. По мнению представителей Американского института нефти, программа Байдена "усугубила инфляционное давление" - еще в 2019 году во время президентских дебатов Байден сказал, что ради перехода к зеленой экономики готов пожертвовать экономическим ростом страны, даже если данное решение может привести к увольнению сотен тысяч рабочих.Напомним, страны Запада ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись и энергетического сектора.Однако негативный эффект от их введения почувствовали сами США и государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.Читайте также:Экс-премьер Азаров о будущем Украины и России — видео

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