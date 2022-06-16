https://uz.sputniknews.ru/20220616/gde-proydut-yarmarki-vakansiy-dlya-jelayuschix-rabotat-v-rossii--podrobnosti-25352054.html

Где пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России — подробности

Где пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России — подробности

О месте и времени проведения ярмарок вакансий в городах Узбекистана - читайте подробнее в нашем материале.

2022-06-16T10:13+0500

2022-06-16T10:13+0500

2022-06-16T10:13+0500

общество

узбекистан

ярмарка

вакансии

вакансия

работа

россия

город

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1097/87/10978772_0:78:997:639_1920x0_80_0_0_865db54110c642c4bd64e265a3bc1519.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В ряде городов Узбекистана в четверг пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России. В мероприятиях примут участие работодатели из России, в том числе представители "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой", "ЦЭНКИ". Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Известно, что на ярмарках труда будут представлены вакансии в различных сферах, в том числе в строительной. Большинство документов, необходимых для работы в России, участники смогут получить в Узбекистане.Потенциальным кандидатам необходимо иметь при себе загранпаспорт. Месячная заработная плата на представленных вакансиях стартует от 40 тыс. рублей в зависимости от объема работы.Так, 16 июня ярмарки вакансий пройдут в следующих городах:Читайте также:В каких регионах России открылись офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, ярмарка, вакансии, вакансия, работа, россия, город