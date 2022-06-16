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https://uz.sputniknews.ru/20220616/gde-proydut-yarmarki-vakansiy-dlya-jelayuschix-rabotat-v-rossii--podrobnosti-25352054.html
Где пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России — подробности
Где пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России — подробности
О месте и времени проведения ярмарок вакансий в городах Узбекистана - читайте подробнее в нашем материале.
2022-06-16T10:13+0500
2022-06-16T10:13+0500
общество
узбекистан
ярмарка
вакансии
вакансия
работа
россия
город
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В ряде городов Узбекистана в четверг пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России. В мероприятиях примут участие работодатели из России, в том числе представители "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой", "ЦЭНКИ". Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Известно, что на ярмарках труда будут представлены вакансии в различных сферах, в том числе в строительной. Большинство документов, необходимых для работы в России, участники смогут получить в Узбекистане.Потенциальным кандидатам необходимо иметь при себе загранпаспорт. Месячная заработная плата на представленных вакансиях стартует от 40 тыс. рублей в зависимости от объема работы.Так, 16 июня ярмарки вакансий пройдут в следующих городах:Читайте также:В каких регионах России открылись офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана
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узбекистан, ярмарка, вакансии, вакансия, работа, россия, город

Где пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России — подробности

10:13 16.06.2022
© Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики УзбекистанФлаги Узбекистана и России
Флаги Узбекистана и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
© Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
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О месте и времени проведения ярмарок вакансий в городах Узбекистана — читайте подробнее в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В ряде городов Узбекистана в четверг пройдут ярмарки вакансий для желающих работать в России. В мероприятиях примут участие работодатели из России, в том числе представители "ПСП", "ПИК-Индустрия", "Монотек строй", "Велесстрой", "ЦЭНКИ". Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.
Известно, что на ярмарках труда будут представлены вакансии в различных сферах, в том числе в строительной. Большинство документов, необходимых для работы в России, участники смогут получить в Узбекистане.
Потенциальным кандидатам необходимо иметь при себе загранпаспорт. Месячная заработная плата на представленных вакансиях стартует от 40 тыс. рублей в зависимости от объема работы.
Так, 16 июня ярмарки вакансий пройдут в следующих городах:
в 09.00, г. Наманган, по адресу: профессионально-техническое училище №1 Чустского района, а также в 10.00 по адресу ул. Нодира, 3, здание областной службы занятости;
в 11.00, Сырдарьинская обл., г. Гулистан, по адресу: ул. Хандамир, 49, моноцентр "Добро пожаловать на работу";
в 12.00, Навоийская обл., по адресу: Карманинский р-н, Талок МФЮ, Daily Business Center;
в 14.00, г. Самарканд, по адресу: пл. Куксарой, 1А, эт. 1, здания Дома совета;
в 11.00, Кашкадарьинская обл., г. Карши, по адресу: ул. А. Навои, 70а, моноцентр "Добро пожаловать на работу".
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