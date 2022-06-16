https://uz.sputniknews.ru/20220616/kak-budut-sotrudnichat-futbolnye-kluby-uzbekistana-i-tadjikistana---foto-25365475.html
Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фото
Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фото
Что стороны планируют сделать для развития футбола на региональном уровне, читайте в нашем материале.
2022-06-16T14:21+0500
2022-06-16T14:21+0500
2022-06-16T14:21+0500
спорт
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таджикистан
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Вице-чемпион Таджикистана "Худжанд" и клуб Суперлиги Узбекистана "Металлург" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар".В рамках соглашения клубы будут делиться друг с другом информацией о проектах и мероприятиях, а также осуществлять трансфер футболистов.Кроме этого, клубы будут организовывать различные совместные проекты и мероприятия в рамках развития детско-юношеского футбола.Еще один приоритет – это развитие связей между спортивными школами двух стран и проведение совместных тренировок.Помимо этого, соглашение рассматривает развитие женского футбола.Узбекистан также активно налаживает партнерские отношения с Россией в спортивной области.В частности, на совещание, которое прошло в рамках встреч министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и министр спорта России Олег Матыцин обсудили важные для сферы вопросы. Разговор шел о проведении учебно-тренировочных сборов, организации совместных турниров и об обмене опытом между вузами двух стран, специализирующихся в области физической культуры и спорта.Так, теперь учебно-тренировочные сборы с участием олимпийских команд в жаркую погоду будут проводить в России, а зимой тренировки будут проходить в Узбекистане.Помимо этого, делегации договорились о дальнейшей совместной работе по развитию массового спорта, а также об укреплении сотрудничества для достижения высоких результатов на спортивных аренах мира.Читайте также: Молодежная сборная Узбекистана победила команду Японии — фотоСборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото
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узбекистан, таджикистан, футбол, сотрудничество
Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фото
Что стороны планируют сделать для развития футбола на региональном уровне, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Вице-чемпион Таджикистана "Худжанд" и клуб Суперлиги Узбекистана "Металлург" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает ИА "Дунё"
со ссылкой на Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар".
"Меморандум подписали исполнительный директор футбольного клуба "Худжанд" Муроджон Умаров и генеральный директор Профессионального футбольного клуба "Металлург" Роман Черников", — говорится в сообщении.
В рамках соглашения клубы будут делиться друг с другом информацией о проектах и мероприятиях, а также осуществлять трансфер футболистов.
Кроме этого, клубы будут организовывать различные совместные проекты и мероприятия в рамках развития детско-юношеского футбола.
Еще один приоритет – это развитие связей между спортивными школами двух стран и проведение совместных тренировок.
Помимо этого, соглашение рассматривает развитие женского футбола.
Узбекистан также активно налаживает партнерские отношения с Россией в спортивной области.
В частности, на совещание, которое прошло в рамках встреч министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и министр спорта России Олег Матыцин обсудили важные для сферы вопросы. Разговор шел о проведении учебно-тренировочных сборов, организации совместных турниров и об обмене опытом между вузами двух стран, специализирующихся в области физической культуры и спорта.
Так, теперь учебно-тренировочные сборы с участием олимпийских команд в жаркую погоду будут проводить в России, а зимой тренировки будут проходить в Узбекистане.
Помимо этого, делегации договорились о дальнейшей совместной работе по развитию массового спорта, а также об укреплении сотрудничества для достижения высоких результатов на спортивных аренах мира.