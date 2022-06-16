https://uz.sputniknews.ru/20220616/kak-budut-sotrudnichat-futbolnye-kluby-uzbekistana-i-tadjikistana---foto-25365475.html

Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фото

Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фото

Что стороны планируют сделать для развития футбола на региональном уровне, читайте в нашем материале.

2022-06-16T14:21+0500

2022-06-16T14:21+0500

2022-06-16T14:21+0500

спорт

узбекистан

таджикистан

футбол

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Вице-чемпион Таджикистана "Худжанд" и клуб Суперлиги Узбекистана "Металлург" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар".В рамках соглашения клубы будут делиться друг с другом информацией о проектах и мероприятиях, а также осуществлять трансфер футболистов.Кроме этого, клубы будут организовывать различные совместные проекты и мероприятия в рамках развития детско-юношеского футбола.Еще один приоритет – это развитие связей между спортивными школами двух стран и проведение совместных тренировок.Помимо этого, соглашение рассматривает развитие женского футбола.Узбекистан также активно налаживает партнерские отношения с Россией в спортивной области.В частности, на совещание, которое прошло в рамках встреч министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и министр спорта России Олег Матыцин обсудили важные для сферы вопросы. Разговор шел о проведении учебно-тренировочных сборов, организации совместных турниров и об обмене опытом между вузами двух стран, специализирующихся в области физической культуры и спорта.Так, теперь учебно-тренировочные сборы с участием олимпийских команд в жаркую погоду будут проводить в России, а зимой тренировки будут проходить в Узбекистане.Помимо этого, делегации договорились о дальнейшей совместной работе по развитию массового спорта, а также об укреплении сотрудничества для достижения высоких результатов на спортивных аренах мира.Читайте также: Молодежная сборная Узбекистана победила команду Японии — фотоСборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото

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