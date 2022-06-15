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Сборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото
Сборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото
Это был завершающий матч в группе С. Всего узбекистанские футболисты провели три игры, также одержав победу над сборными Шри-Ланки и Мальдив.
2022-06-15T09:16+0500
2022-06-15T09:16+0500
2022-06-15T09:16+0500
спорт
сборная узбекистана
футбол
победа
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в отборочном матче Кубка Азии-2023 одержала победу над сборной Таиланда со счетом 2:0, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Матч прошел на Центральном стадионе Намангана.В ходе игры голы забили:Всего в копилке сборной Узбекистана девять голов: три в игре со Шри-Ланкой, четыре с Мальдивами и два с Таиландом.Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае.Однако из-за эпидемиологической ситуации Китай отказал в проведении соревнований.Страну, где в итоге проведут мероприятие, объявят в ближайшее время.Читайте также: Хет-трик Шомуродова помог Узбекистану разгромить Мальдивы — фотоКубок Азии-2023: Узбекистан "всухую" обыграл Шри-Ланку — фото
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сборная узбекистана, футбол, победа
Сборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото
Это был завершающий матч в группе С. Всего узбекистанские футболисты провели три игры, также одержав победу над сборными Шри-Ланки и Мальдив.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
Сборная Узбекистана по футболу в отборочном матче Кубка Азии-2023 одержала победу над сборной Таиланда со счетом 2:0, сообщает
пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Матч прошел на Центральном стадионе Намангана.
на 8-й минуте мяч в ворота Таиланда отправил Джалолиддин Машарипов;
на 23-й минуте гол Азизбека Тургунбаева вывел команду вперед.
Всего в копилке сборной Узбекистана девять голов: три в игре со Шри-Ланкой, четыре с Мальдивами и два с Таиландом.
"Сегодня моя команда сыграла очень хорошо, за что я благодарен игрокам. Правда, у нас была хорошая игра и хорошие результаты в товарищеских матчах. Но сегодня я был полностью удовлетворен выступлением своей команды. Мы оказывали большое давление, сохраняли темп игры и показали максимальную организованность", — сказал главный тренер сборной Сречко Катанес.
Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае.
Однако из-за эпидемиологической ситуации Китай отказал в проведении соревнований.
Страну, где в итоге проведут мероприятие, объявят в ближайшее время.