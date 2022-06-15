https://uz.sputniknews.ru/20220615/sbornaya-uzbekistana-oderjala-pobedu-nad-komandoy-tailanda--foto-25306346.html

Сборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото

Сборная Узбекистана одержала победу над командой Таиланда — фото

Это был завершающий матч в группе С. Всего узбекистанские футболисты провели три игры, также одержав победу над сборными Шри-Ланки и Мальдив.

2022-06-15T09:16+0500

2022-06-15T09:16+0500

2022-06-15T09:16+0500

спорт

сборная узбекистана

футбол

победа

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в отборочном матче Кубка Азии-2023 одержала победу над сборной Таиланда со счетом 2:0, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Матч прошел на Центральном стадионе Намангана.В ходе игры голы забили:Всего в копилке сборной Узбекистана девять голов: три в игре со Шри-Ланкой, четыре с Мальдивами и два с Таиландом.Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае.Однако из-за эпидемиологической ситуации Китай отказал в проведении соревнований.Страну, где в итоге проведут мероприятие, объявят в ближайшее время.Читайте также: Хет-трик Шомуродова помог Узбекистану разгромить Мальдивы — фотоКубок Азии-2023: Узбекистан "всухую" обыграл Шри-Ланку — фото

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сборная узбекистана, футбол, победа