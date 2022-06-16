Как поступить в вуз: подробно о новых правилах приема
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Студенты филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина в г. Ташкенте
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Согласно постановлению президента, изменились правила приема учащихся в магистратуру и обучения в бакалавриате в государственных образовательных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации приема на учебу в государственные высшие образовательные учреждения".
Согласно документу, с 2022-2023 учебного года в государственных вузах по возможности внедряется дистанционная форма обучения.
Прием в магистратуру
Теперь принимать поступающих в магистратуру будут на основе среднего балла диплома бакалавра и балла национального или международного сертификата знания иностранного языка абитуриента без проведения дополнительного экзамена.
Приемная кампания будет проходить два раза в год: в августе и январе:
в августе – в соответствии с утвержденными параметрами приема на основе государственного гранта и платного контракта;
в январе – на незаполненные места по результатам первого приема, а также в соответствии с параметрами приема на основе дополнительного платного контракта, утвержденными Государственной комиссией.
Стоимость платного контракта
Вузы будут определять размер дифференцированного платного контракта самостоятельно в размере не менее суммы, установленной Государственной комиссией.
Лица, на которых распространяется льгота по приему на учебу на основе государственного гранта, смогут поступить без сдачи экзаменов на основе дополнительного государственного гранта вне общих параметров приема.
Наряду с этим, государственные вузы получили право устанавливать стоимость обучения для иностранных студентов в размере не менее базовой стоимости платного контракта по соответствующему направлению образования и специальности, установленном для граждан Узбекистана.
При этом иностранные граждане смогут поступить на учебу по результатам собеседования, проводимого высшими образовательными учреждениями.
Параметры госзаказа по приему на учебу в государственные вузы в 2022-2023 учебном году:
по подготовке бакалавров в:
дневной форме обучения — в количестве 77 477 человек;
заочной форме обучения – 26 095 человек;
вечерней форме обучения – 3 725 человек;
дистанционной форме обучения – 3 410 человек.
По подготовке магистров – в количестве 10 688 человек.
Начиная с 2022-2023 учебного года государство выделяет 1 000 мест для подготовки кадров на основе государственного гранта в зарубежных вузах и их филиалах, а также в частных вузах.
Субсидии и гранты
Для женщин, получивших рекомендации Госкомитета семьи и женщин, государство выделяет 2 тыс. грантов дополнительно к общим установленным параметрам приема на дневную форму обучения по программам бакалавриата.
При этом не менее 50% таких грантов должны оплачивать обучение по направлениям "точные науки", "естественные науки", "техника" и "медицина".
В следующем учебном году государство также оплатит контракт на обучение для женщин, поступивших в магистратуру в прошлом году и поступающих в этом.
Регистрация абитуриентов
Онлайн-регистрация абитуриентов в процессе приема в государственные высшие образовательные учреждения проходит ежегодно с 20 июня по 20 июля (включительно) посредством ЕПИГУ и сайта Государственного центра тестирования, а по программам бакалавриата, где проводится профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку – до 10 июля включительно.
При этом у абитуриентов есть:
право выбора до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоками и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания, а также всех форм обучения одновременно;
возможность принимать участие в конкурсе первоначально – на основе государственного гранта, далее – на основе платного контракта в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования бакалавриата.
Изменился порядок перевода в другой вуз
Изменился порядок перевода студентов на учебу в государственные высшие образовательные учреждения, в соответствии с которым при переводе из зарубежных вузов (в том числе вошедших в топ-1000 международно признанных рейтингов), на соответствующие и родственные направления:
государственные вузы проводят профессиональные (творческие) экзамены – на направления образования, требующие особой одаренности студентов, и тестовые испытания – на иные направления образования. При этом профессиональные (творческие) экзамены проводят соответствующие высшие образовательные учреждения, тестовые испытания – Государственный центр тестирования;
проходные баллы по тестовым испытаниям и профессиональным (творческим) экзаменам определяет Министерство высшего и среднего специального образования, а также министерства и ведомства, имеющие в ведении высшие образовательные учреждения. Проходные баллы ежегодно до 15 июля публикует официальный веб-сайт Государственного центра тестирования;
студентов набравших баллы ниже проходного, принимают на учебу на основе дифференцированного платного контракта – в соответствии с порядком приема в бакалавриат;
результаты тестовых испытаний и профессиональных (творческих) экзаменов публикуют на своих официальных веб-сайтах Государственный центр тестирования и соответствующее высшее образовательное учреждение.
Документ также запрещает перевод из высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в зарубежных странах, на несоответствующие и неродственные направления образования в государственных вузах Узбекистана.
Студенты могут перевестись из одного государственного вуза в другой только в следующих случаях:
вступление в брак и переезд к месту жительства супруга (супруги);
перевод супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка работника государственного органа при переводе его на другое место работы на основании рекомендации руководителя соответствующего министерства (ведомства).
Студенты дневной формы обучения, поступившие на учебу в высшие образовательные учреждения по льготе на основе государственного гранта в качестве победителей спортивных соревнований, могут перевестись на заочную форму обучения соответствующих и родственных направлений образования (при наличии заочной формы обучения) на основе государственного гранта.
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