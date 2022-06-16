https://uz.sputniknews.ru/20220616/kak-postupit-v-vuz-podrobno-o-novyx-pravilax-priema-25376997.html

Как поступить в вуз: подробно о новых правилах приема

Как поступить в вуз: подробно о новых правилах приема

Согласно постановлению президента, изменились правила приема учащихся в магистратуру и обучения в бакалавриате в государственных образовательных учреждениях.

2022-06-16T18:32+0500

2022-06-16T18:32+0500

2022-06-16T18:32+0500

общество

образование

вуз

поступление

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации приема на учебу в государственные высшие образовательные учреждения﻿".Согласно документу, с 2022-2023 учебного года в государственных вузах по возможности внедряется дистанционная форма обучения.Прием в магистратуруТеперь принимать поступающих в магистратуру будут на основе среднего балла диплома бакалавра и балла национального или международного сертификата знания иностранного языка абитуриента без проведения дополнительного экзамена.Приемная кампания будет проходить два раза в год: в августе и январе:Стоимость платного контрактаВузы будут определять размер дифференцированного платного контракта самостоятельно в размере не менее суммы, установленной Государственной комиссией.Лица, на которых распространяется льгота по приему на учебу на основе государственного гранта, смогут поступить без сдачи экзаменов на основе дополнительного государственного гранта вне общих параметров приема.Наряду с этим, государственные вузы получили право устанавливать стоимость обучения для иностранных студентов в размере не менее базовой стоимости платного контракта по соответствующему направлению образования и специальности, установленном для граждан Узбекистана.При этом иностранные граждане смогут поступить на учебу по результатам собеседования, проводимого высшими образовательными учреждениями.Параметры госзаказа по приему на учебу в государственные вузы в 2022-2023 учебном году:по подготовке бакалавров в:Начиная с 2022-2023 учебного года государство выделяет 1 000 мест для подготовки кадров на основе государственного гранта в зарубежных вузах и их филиалах, а также в частных вузах.Субсидии и грантыДля женщин, получивших рекомендации Госкомитета семьи и женщин, государство выделяет 2 тыс. грантов дополнительно к общим установленным параметрам приема на дневную форму обучения по программам бакалавриата.При этом не менее 50% таких грантов должны оплачивать обучение по направлениям "точные науки", "естественные науки", "техника" и "медицина".В следующем учебном году государство также оплатит контракт на обучение для женщин, поступивших в магистратуру в прошлом году и поступающих в этом.Регистрация абитуриентовОнлайн-регистрация абитуриентов в процессе приема в государственные высшие образовательные учреждения проходит ежегодно с 20 июня по 20 июля (включительно) посредством ЕПИГУ и сайта Государственного центра тестирования, а по программам бакалавриата, где проводится профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку – до 10 июля включительно.При этом у абитуриентов есть:Изменился порядок перевода в другой вузИзменился порядок перевода студентов на учебу в государственные высшие образовательные учреждения, в соответствии с которым при переводе из зарубежных вузов (в том числе вошедших в топ-1000 международно признанных рейтингов), на соответствующие и родственные направления:Документ также запрещает перевод из высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в зарубежных странах, на несоответствующие и неродственные направления образования в государственных вузах Узбекистана.Студенты могут перевестись из одного государственного вуза в другой только в следующих случаях:Студенты дневной формы обучения, поступившие на учебу в высшие образовательные учреждения по льготе на основе государственного гранта в качестве победителей спортивных соревнований, могут перевестись на заочную форму обучения соответствующих и родственных направлений образования (при наличии заочной формы обучения) на основе государственного гранта.Читайте также: Грантов на обучение в колледжах и техникумах станет больше

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образование, вуз, поступление