https://uz.sputniknews.ru/20220616/kitayskie-smi-otsenili-znachenie-pmef-dlya-buduschego-globalnoy-ekonomiki-25380247.html

Китайские СМИ оценили значение ПМЭФ для будущего глобальной экономики

Китайские СМИ оценили значение ПМЭФ для будущего глобальной экономики

Санкции стали для России препятствием лишь в краткосрочной перспективе, считает аналитик CGTN.

2022-06-16T21:19+0500

2022-06-16T21:19+0500

2022-06-16T21:19+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Стартовавший 15 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в непростое время для всех стран мировой экономики. К такому выводу пришел профессор Калифорнийского государственного университета Джеймс Рэй в материале для китайского телеканала CGTN.При этом форум "является напоминанием о важности России – особенно в геополитике и энергетике", подчеркнул Рэй, прежде отметив, что ПМЭФ – это ежегодное мероприятие, а в этом году в нем участвуют представители более 140 стран.Форум демонстрирует, что Россия будет работать над поиском новых путей для финансового сектора, сферы интернета и киберпространства, а также других элементов новой экономики, полагает Рэй.Что касается санкций, то для России они стали "препятствием для экономической жизнеспособности в краткосрочной перспективе". Высокие цены на энергоносители по всему миру стали причиной роста доходов, отмечает профессор.В то же время Россия развивает отношения со странами Ближнего Востока и продолжает работу с такими региональными структурами, как ЕАЭС, ШОС или АСЕАН. В связи с этим форум станет площадкой для диалога и дискуссий, а также мостом к обнадеживающему будущему, когда страны сотрудничают во имя взаимной выгоды и экономической интеграции, подытожил Джеймс Рэй.Читайте также: Си Цзиньпин: все страны АТР ответственны за защиту мира в регионе

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