https://uz.sputniknews.ru/20220616/otkrylas-novaya-baza-futbolnogo-kluba-turon--foto-25370085.html

Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото

Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото

База имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации.

2022-06-16T17:50+0500

2022-06-16T17:50+0500

2022-06-16T17:50+0500

спорт

футбол

клуб

лагерь

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Открытие новой тренировочной базы клуба "Турон" состоялась сегодня на стадионе "Узбекистан" в Яйпане Ферганской области. В церемонии приняли участие губернатор Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба клуба.В начале мероприятия аксакалы зачитали Коран. После этого под звуки труб началась официальная церемония открытия новой резиденции и президенту клуба Олимхану Ахмедову вручили символический ключ.Построенная в соответствии с европейскими стандартами, новая современная база имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации, общежитие, кухню, комнаты для тренеров, санузлы, бассейны.Общая вместимость клуба составляет 65 мест. Тренировочные и атлетические залы лагеря будут использовать юные игроки, обучающиеся в клубной академии.Читайте также:Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фотоМолодежная сборная Узбекистана победила команду Японии — фото

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футбол, клуб, лагерь