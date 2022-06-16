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https://uz.sputniknews.ru/20220616/otkrylas-novaya-baza-futbolnogo-kluba-turon--foto-25370085.html
Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото
Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото
База имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации.
2022-06-16T17:50+0500
2022-06-16T17:50+0500
спорт
футбол
клуб
лагерь
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Открытие новой тренировочной базы клуба "Турон" состоялась сегодня на стадионе "Узбекистан" в Яйпане Ферганской области. В церемонии приняли участие губернатор Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба клуба.В начале мероприятия аксакалы зачитали Коран. После этого под звуки труб началась официальная церемония открытия новой резиденции и президенту клуба Олимхану Ахмедову вручили символический ключ.Построенная в соответствии с европейскими стандартами, новая современная база имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации, общежитие, кухню, комнаты для тренеров, санузлы, бассейны.Общая вместимость клуба составляет 65 мест. Тренировочные и атлетические залы лагеря будут использовать юные игроки, обучающиеся в клубной академии.Читайте также:Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фотоМолодежная сборная Узбекистана победила команду Японии — фото
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футбол, клуб, лагерь

Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото

17:50 16.06.2022
© ФК "Турон"Открытие новой базы ФК "Турон"
Открытие новой базы ФК Турон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
© ФК "Турон"
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В лагере есть учебно-тренировочный зал, конференц-зал, лечебно-реабилитационные помещения, общежитие и кухня.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Открытие новой тренировочной базы клуба "Турон" состоялась сегодня на стадионе "Узбекистан" в Яйпане Ферганской области. В церемонии приняли участие губернатор Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба клуба.
© ФК "Турон"Открытие новой базы ФК "Турон"
Открытие новой базы ФК Турон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
Открытие новой базы ФК "Турон"
© ФК "Турон"
В начале мероприятия аксакалы зачитали Коран. После этого под звуки труб началась официальная церемония открытия новой резиденции и президенту клуба Олимхану Ахмедову вручили символический ключ.
© ФК "Турон"Открытие новой базы ФК "Турон"
Открытие новой базы ФК Турон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
Открытие новой базы ФК "Турон"
© ФК "Турон"
Построенная в соответствии с европейскими стандартами, новая современная база имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации, общежитие, кухню, комнаты для тренеров, санузлы, бассейны.
© ФК "Турон"Открытие новой базы ФК "Турон"
Открытие новой базы ФК Турон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
Открытие новой базы ФК "Турон"
© ФК "Турон"
Общая вместимость клуба составляет 65 мест. Тренировочные и атлетические залы лагеря будут использовать юные игроки, обучающиеся в клубной академии.
© ФК "Турон"Открытие новой базы ФК "Турон"
Открытие новой базы ФК Турон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
Открытие новой базы ФК "Турон"
© ФК "Турон"
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