https://uz.sputniknews.ru/20220616/otkrylas-novaya-baza-futbolnogo-kluba-turon--foto-25370085.html
Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото
Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото
База имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации.
2022-06-16T17:50+0500
2022-06-16T17:50+0500
2022-06-16T17:50+0500
спорт
футбол
клуб
лагерь
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Открытие новой тренировочной базы клуба "Турон" состоялась сегодня на стадионе "Узбекистан" в Яйпане Ферганской области. В церемонии приняли участие губернатор Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба клуба.В начале мероприятия аксакалы зачитали Коран. После этого под звуки труб началась официальная церемония открытия новой резиденции и президенту клуба Олимхану Ахмедову вручили символический ключ.Построенная в соответствии с европейскими стандартами, новая современная база имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации, общежитие, кухню, комнаты для тренеров, санузлы, бассейны.Общая вместимость клуба составляет 65 мест. Тренировочные и атлетические залы лагеря будут использовать юные игроки, обучающиеся в клубной академии.Читайте также:Как будут сотрудничать футбольные клубы Узбекистана и Таджикистана - фотоМолодежная сборная Узбекистана победила команду Японии — фото
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футбол, клуб, лагерь
Открылась новая база футбольного клуба "Турон" — фото
В лагере есть учебно-тренировочный зал, конференц-зал, лечебно-реабилитационные помещения, общежитие и кухня.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Открытие новой тренировочной базы клуба "Турон" состоялась сегодня на стадионе "Узбекистан" в Яйпане Ферганской области. В церемонии приняли участие губернатор Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба
клуба.
В начале мероприятия аксакалы зачитали Коран. После этого под звуки труб началась официальная церемония открытия новой резиденции и президенту клуба Олимхану Ахмедову вручили символический ключ.
Построенная в соответствии с европейскими стандартами, новая современная база имеет учебные и тренажерный залы, конференц-зал, кабинеты медицинской реабилитации, общежитие, кухню, комнаты для тренеров, санузлы, бассейны.
Общая вместимость клуба составляет 65 мест. Тренировочные и атлетические залы лагеря будут использовать юные игроки, обучающиеся в клубной академии.