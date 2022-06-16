https://uz.sputniknews.ru/20220616/russkiy-dom-v-tashkente-provedet-aktsiyu-svecha-pamyati-25364672.html
Русский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти"
Русский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти"
Акция пройдет при поддержке посольства России в Узбекистане.
2022-06-16T14:59+0500
2022-06-16T14:59+0500
2022-06-16T14:59+0500
общество
ташкент
акция
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Русский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти" совместно с активистами движения "Волонтеры Победы". Мероприятие пройдет при поддержке Посольства России в Узбекистане, сообщает представительство Россотрудничества в стране.Известно, что в ходе акции на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне."Свеча памяти" - одна из самых масштабных ежегодных акций. К участию приглашаются все желающие. Сбор состоится в 20.30.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, акция, посольство россии в узбекистане
Русский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти"
Акция пройдет при поддержке посольства России в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
Русский дом в Ташкенте проведет акцию "Свеча памяти" совместно с активистами движения "Волонтеры Победы". Мероприятие пройдет при поддержке Посольства России в Узбекистане, сообщает
представительство Россотрудничества в стране.
Известно, что в ходе акции на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
"Свеча памяти" - одна из самых масштабных ежегодных акций. К участию приглашаются все желающие. Сбор состоится в 20.30.