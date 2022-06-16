https://uz.sputniknews.ru/20220616/samarkandskiy-dux-glava-mid-o-vybore-mesta-dlya-sammita-shos-25385423.html

"Самаркандский дух": глава МИД о выборе места для саммита ШОС

"Самаркандский дух": глава МИД о выборе места для саммита ШОС

Владимир Норов рассказал, почему выбор Самарканда как места проведения столь важного мероприятия имеет важное символическое значение.

2022-06-16T20:21+0500

2022-06-16T20:21+0500

2022-06-16T20:21+0500

политика

шос

саммит

самарканд

владимир норов

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Выбор Самарканда для проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества имеет глубокий символический смысл. Об этом в интервью газете "Народное слово" заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Предлагаем вам выдержку из этого интервью:- Как известно, в этом году Узбекистан как председатель в ШОС будет принимать Саммит глав государств-членов организации. Насколько известно, эта встреча состоится в Самарканде в сентябре этого года. Не могли бы вы рассказать, как идет подготовка к данному саммиту и поделиться своей оценкой роли и значения предстоящего события?- Абсолютно верно, председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества приближается к главному событию – заседанию Совета глав государств в Самарканде, солидным пакетом новых правовых и концептуальных документов, призванных вывести многоплановое взаимодействие в рамках организации на новый качественный уровень.Выбор Самарканда имеет под собой глубокий смысл – этот город с незапамятных времен был местом исторических встреч и цивилизационного диалога, мостом культурно-гуманитарного взаимообогащения и развития международной торговли, укрепления добрососедства.В динамичной и проактивной дипломатии Нового Узбекистана Самарканд приобрел особое измерение, выступая в качестве уникальной площадки для созыва и продвижения важнейших международных и дипломатических инициатив нашей страны. За последние годы город принял ряд крупных форумов, таких как Международная конференция "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" (2017), Азиатский форум по правам человека (2018), впоследствии трансформировавшийся в Самаркандский форум по правам человека (2020), и другие.Как отметила Специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава Регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии Наталья Герман, импульс, полученный от этих платформ, находит свое яркое отражение в "Самаркандском духе", предусматривающим обсуждение актуальных вопросов регионального и глобального развития в атмосфере добрососедства, дружбы и открытости, способствуя формированию новых форматов сотрудничества в Центральной Азии – географической оси пространства ШОС.Уникальное наследие Самарканда и его новая созидательная мощь как нельзя соответствует ценностной основе ШОС - принципам доверия, взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур и совместного развития.Сегодня в преддверии саммита "жемчужина" Великого шелкового пути переживает новое рождение с масштабной реконструкцией и готов к принятию крупнейшего политико-дипломатического форума года на евразийском пространстве.В такой благоприятной атмосфере на Самаркандском саммите главы государств обсудят новые вызовы и задачи, стоящие перед ШОС в свете глубинной трансформации современных международных отношений, примут ряд важнейших решений, которые будут иметь историческое значение для дальнейшей эволюции Организации.Читайте также: ШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 стран

самарканд

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шос, саммит, самарканд, владимир норов