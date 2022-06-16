https://uz.sputniknews.ru/20220616/server-djeparov-stal-direktorom-lokomotiva-25346989.html

Сервер Джепаров стал директором "Локомотива"

Сервер Джепаров стал директором "Локомотива"

Футболист года Узбекистана стал директором футбольного клуба, в котором работал несколько лет.

2022-06-16T07:30+0500

2022-06-16T07:30+0500

2022-06-16T07:30+0500

спорт

футболист

фк "локомотив"

директор

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Сервер Джепаров назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Решение принято руководством клуба, сообщает правительственная газета “Народное слово”.Сервер Джепаров – известный узбекский футболист. В 2008 и 2010 годах был выбран футболистом года в Узбекистане.Джепаров стал играть за "Локомотив" в 2016 году. С ним клуб дошел до 1/4 финала в Лиге чемпионов Азии и стал чемпионом Узбекистана и обладателем Кубка Республики. С февраля 2022 года работал в спортивной школе при "Локомотиве".Читайте также:Кубок Азии-2023: Узбекистан сразится с ТаиландомХет-трик Шомуродова помог Узбекистану разгромить Мальдивы — фото

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футболист, фк "локомотив", директор