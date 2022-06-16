https://uz.sputniknews.ru/20220616/smi-neftyanoe-embargo-protiv-rossii-stavit-pod-udar-tysyachi-rabochix-mest-v-germanii-25354865.html
СМИ: нефтяное эмбарго против России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии
СМИ: нефтяное эмбарго против России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии
Рабочие небольшого немецкого городка Шведт-на-Одере под угрозой стать безработными.
2022-06-16T10:53+0500
2022-06-16T10:53+0500
2022-06-16T10:53+0500
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санкции
эмбарго
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии. Об этом написала ежедневная газета Junge Welt, сообщает РИА Новости.В частности, нефтеперегонный завод в городе Шведт-на-Одере с января следующего года должен прекратить перерабатывать сырье из России. Это затронет 1,2 тыс. рабочих мест на самом комбинате, еще 2 тыс. в смежных предприятиях и несколько десятков тыс. по всей Восточной Германии, отмечает издание.Местные политики предупреждают, что в регионе вполне возможна деиндустриализация, что приведет к исчезновению промышленности и последующему социальному взрыву.Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что если не будет гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то "нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго (на поставки нефти из России. – Прим. ред.)".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы
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россия, германия, санкции, эмбарго, нефть
СМИ: нефтяное эмбарго против России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии
Рабочие небольшого немецкого городка Шведт-на-Одере под угрозой стать безработными.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik
. Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии. Об этом написала ежедневная газета Junge Welt, сообщает РИА Новости
.
В частности, нефтеперегонный завод в городе Шведт-на-Одере с января следующего года должен прекратить перерабатывать сырье из России. Это затронет 1,2 тыс. рабочих мест на самом комбинате, еще 2 тыс. в смежных предприятиях и несколько десятков тыс. по всей Восточной Германии, отмечает издание.
Местные политики предупреждают, что в регионе вполне возможна деиндустриализация, что приведет к исчезновению промышленности и последующему социальному взрыву.
Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что если не будет гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то "нужно поговорить о том, стоит ли вводить это эмбарго (на поставки нефти из России. – Прим. ред.)".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.
Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.
Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.