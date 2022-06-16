https://uz.sputniknews.ru/20220616/srf-shveytsartsy-ustali-ot-ukrainskix-bejentsev-25370184.html

SRF: швейцарцы устали от украинских беженцев

SRF: швейцарцы устали от украинских беженцев

Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) фиксирует первые признаки усталости во многих принимающих семьях.

2022-06-16T16:02+0500

2022-06-16T16:02+0500

2022-06-16T16:02+0500

в мире

швейцария

беженцы

украина

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Многие швейцарцы, которые принимают украинских беженцев, начинают "уставать". Об этом говорится в сюжете телеканала SRF.В материале рассказывают, что в данное время около 30 тыс. семей в Швейцарии готовы принимать у себя беженцев с Украины. Однако, по сообщению Швейцарской службы помощи беженцам (SFH), наблюдаются первые признаки усталости во многих принимающих семьях, заявляет директор организации Мириам Беренс.Как рассказывает директор, совместное проживание на постоянной основне "не лишено трудностей".Изначально предполагалось, что у украинцев схожая культура поведения. Директор SFH также рассказала, что "большой проблемой" стала ситуация в крупных швейцарских городах, куда вначале и направились многие беженцы.Читайте также:

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швейцария, беженцы, украина