https://uz.sputniknews.ru/20220616/torgpred-rossii-v-uzbekistane-zlygostev-provel-vstrechu-s-delegatsiey-xakasii-25356721.html
Торгпред России в Узбекистане Злыгостев провел встречу с делегацией Хакасии
Торгпред России в Узбекистане Злыгостев провел встречу с делегацией Хакасии
Республику Хакасию на встрече представляли четыре предприятия.
2022-06-16T11:14+0500
2022-06-16T11:14+0500
2022-06-16T11:14+0500
экономика
россия
узбекистан
делегация
хакасия
предприятия
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев провел встречу с бизнес-делегацией республики Хакасия, сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что российский регион на встрече представляли четыре предприятия производители систем автоматизации для бензо- и газозаправочных станций, представители кондитерской отрасли, производители натуральных сиропов, а также крупное фермерское хозяйство, ориентированное на реализацию КРС.Российский торгпред переговорил с представителями бизнес-кругов республики и ответил на интересующие их вопросы. Кроме этого, Злыгостев подчеркнул необходимость обращения в Торгпредство с более детальным запросам, в таком случае они будут проработаны более эффективно и оперативно.Также в ходе встречи стороны затронули вопросы сертификации и регистрации российской продукции на рынке Узбекистана и обсудили стратегию по ее продвижению в стране.Читайте также:
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россия, узбекистан, делегация, хакасия, предприятия
Торгпред России в Узбекистане Злыгостев провел встречу с делегацией Хакасии
Республику Хакасию на встрече представляли четыре предприятия.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев провел встречу с бизнес-делегацией республики Хакасия, сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что российский регион на встрече представляли четыре предприятия производители систем автоматизации для бензо- и газозаправочных станций, представители кондитерской отрасли, производители натуральных сиропов, а также крупное фермерское хозяйство, ориентированное на реализацию КРС.
Российский торгпред переговорил с представителями бизнес-кругов республики и ответил на интересующие их вопросы. Кроме этого, Злыгостев подчеркнул необходимость обращения в Торгпредство с более детальным запросам, в таком случае они будут проработаны более эффективно и оперативно.
Также в ходе встречи стороны затронули вопросы сертификации и регистрации российской продукции на рынке Узбекистана и обсудили стратегию по ее продвижению в стране.