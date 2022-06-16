https://uz.sputniknews.ru/20220616/torgpred-rossii-v-uzbekistane-zlygostev-provel-vstrechu-s-delegatsiey-xakasii-25356721.html

Торгпред России в Узбекистане Злыгостев провел встречу с делегацией Хакасии

Торгпред России в Узбекистане Злыгостев провел встречу с делегацией Хакасии

Республику Хакасию на встрече представляли четыре предприятия.

2022-06-16T11:14+0500

2022-06-16T11:14+0500

2022-06-16T11:14+0500

экономика

россия

узбекистан

делегация

хакасия

предприятия

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев провел встречу с бизнес-делегацией республики Хакасия, сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что российский регион на встрече представляли четыре предприятия производители систем автоматизации для бензо- и газозаправочных станций, представители кондитерской отрасли, производители натуральных сиропов, а также крупное фермерское хозяйство, ориентированное на реализацию КРС.Российский торгпред переговорил с представителями бизнес-кругов республики и ответил на интересующие их вопросы. Кроме этого, Злыгостев подчеркнул необходимость обращения в Торгпредство с более детальным запросам, в таком случае они будут проработаны более эффективно и оперативно.Также в ходе встречи стороны затронули вопросы сертификации и регистрации российской продукции на рынке Узбекистана и обсудили стратегию по ее продвижению в стране.Читайте также:

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россия, узбекистан, делегация, хакасия, предприятия