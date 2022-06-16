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Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
2022-06-16T08:50+0500
2022-06-16T09:37+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня малооблачно. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает Узгидромет.В целом по территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов.Однако в отдельных районах областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам также возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града. Температура воздуха 24-29 градусов.Читайте также: Прогноз погоды на 100 лет поможет увеличить урожай в Узбекистане
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Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

08:50 16.06.2022 (обновлено: 09:37 16.06.2022)
© pexels.com/Brett SaylesМалооблачная и теплая погода
Малооблачная и теплая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2022
© pexels.com/Brett Sayles
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О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня малооблачно. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает Узгидромет.
В целом по территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов.
Однако в отдельных районах областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза, уточняет ведомство.
По горным и предгорным районам также возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града. Температура воздуха 24-29 градусов.
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