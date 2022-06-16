https://uz.sputniknews.ru/20220616/uzgidromet-rasskazal-o-pogode-na-segodnya-25351444.html

Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

Узгидромет рассказал о погоде на сегодня

О погоде на сегодня читайте в нашем материале.

2022-06-16T08:50+0500

2022-06-16T08:50+0500

2022-06-16T09:37+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня малооблачно. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает Узгидромет.В целом по территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов.Однако в отдельных районах областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам также возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града. Температура воздуха 24-29 градусов.Читайте также: Прогноз погоды на 100 лет поможет увеличить урожай в Узбекистане

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прогноз погоды