https://uz.sputniknews.ru/20220616/uzgidromet-rasskazal-o-pogode-na-segodnya-25351444.html
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
2022-06-16T08:50+0500
2022-06-16T08:50+0500
2022-06-16T09:37+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня малооблачно. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает Узгидромет.В целом по территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов.Однако в отдельных районах областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза, уточняет ведомство.По горным и предгорным районам также возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града. Температура воздуха 24-29 градусов.Читайте также: Прогноз погоды на 100 лет поможет увеличить урожай в Узбекистане
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прогноз погоды
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
08:50 16.06.2022 (обновлено: 09:37 16.06.2022)
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
В Ташкенте сегодня малооблачно. Температура воздуха 36-38 градусов, сообщает Узгидромет
.
В целом по территории республики без осадков, температура воздуха 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов.
Однако в отдельных районах областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза, уточняет ведомство.
По горным и предгорным районам также возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града. Температура воздуха 24-29 градусов.