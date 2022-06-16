https://uz.sputniknews.ru/20220616/video-ekspert-otsenil-perspektivy-rossiyskix-elektrobusov-v-uzbekistane--25384007.html
Видео: эксперт оценил перспективы российских электробусов в Узбекистане
Видео: эксперт оценил перспективы российских электробусов в Узбекистане
В чем конкурентные преимущества электробусов предприятия "КАМАЗ", рассказывает специалист Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.
2022-06-16T20:30+0500
2022-06-16T20:30+0500
2022-06-16T20:30+0500
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электробусы
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Российские электробусы компании "КАМАЗ" могут появиться в Узбекистане – о желании предприятия поставлять данные транспортные средства в республику рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.Учитывая, что в стране функционирует автоцентр "КАМАЗ", данная перспектива реальна. Возможное сотрудничество Узбекистана и России в интервью Sputnik Узбекистан оценил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.Полную версию интервью смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Известно, что в январе текущего года власти Ташкента представили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проекты по развитию столичного общественного транспорта. Авторы концепций учитывали и опыт России. Напомним, по рейтингу McKinsey Москва заняла третье место по качеству транспортной системы среди 25 мегаполисов мира.Одним из новшеств в московской системе транспорта является внедрение электробусов, которые эксплуатируются в российской столице с 2018 года. Они учитывают потребности пассажиров с ограниченными возможностями. Также эти электробусы отличаются своей экологичностью: замена батареи предусмотрена через 7,5 лет после эксплуатации, а отопление в электробусе полностью электрическое (то есть, в отличие от дизельных отопителей, не загрязняет воздух в городе).
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россия, электробусы, узбекистан, видео
Видео: эксперт оценил перспективы российских электробусов в Узбекистане
В чем конкурентные преимущества электробусов предприятия "КАМАЗ", рассказывает специалист Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.
Российские электробусы компании "КАМАЗ" могут появиться в Узбекистане – о желании предприятия поставлять данные транспортные средства в республику рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Учитывая, что в стране функционирует автоцентр "КАМАЗ", данная перспектива реальна. Возможное сотрудничество Узбекистана и России в интервью Sputnik Узбекистан
оценил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.
"Импорт электробусов и автобусов из Татарстана имеет ряд преимуществ. Во-первых, это близость ремонтных мощностей и самих производственных площадок к рынку сбыта. Во-вторых, отсутствие языкового барьера между техническим персоналом, который ежедневно осматривает и обслуживает машины", - заявил он.
Полную версию интервью смотрите в видео Sputnik Узбекистан
.
Известно, что в январе текущего года власти Ташкента представили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проекты по развитию столичного общественного транспорта. Авторы концепций учитывали и опыт России. Напомним, по рейтингу McKinsey Москва заняла третье место по качеству транспортной системы среди 25 мегаполисов мира.
Одним из новшеств в московской системе транспорта является внедрение электробусов, которые эксплуатируются в российской столице с 2018 года. Они учитывают потребности пассажиров с ограниченными возможностями. Также эти электробусы отличаются своей экологичностью: замена батареи предусмотрена через 7,5 лет после эксплуатации, а отопление в электробусе полностью электрическое (то есть, в отличие от дизельных отопителей, не загрязняет воздух в городе).