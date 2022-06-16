https://uz.sputniknews.ru/20220616/video-ekspert-otsenil-perspektivy-rossiyskix-elektrobusov-v-uzbekistane--25384007.html

Видео: эксперт оценил перспективы российских электробусов в Узбекистане

Видео: эксперт оценил перспективы российских электробусов в Узбекистане

В чем конкурентные преимущества электробусов предприятия "КАМАЗ", рассказывает специалист Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ.

2022-06-16T20:30+0500

2022-06-16T20:30+0500

2022-06-16T20:30+0500

видео

россия

электробусы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25345954_4:0:1920:1078_1920x0_80_0_0_68c86051275c93013d0e58e999490618.jpg

Российские электробусы компании "КАМАЗ" могут появиться в Узбекистане – о желании предприятия поставлять данные транспортные средства в республику рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.Учитывая, что в стране функционирует автоцентр "КАМАЗ", данная перспектива реальна. Возможное сотрудничество Узбекистана и России в интервью Sputnik Узбекистан оценил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин.Полную версию интервью смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Известно, что в январе текущего года власти Ташкента представили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проекты по развитию столичного общественного транспорта. Авторы концепций учитывали и опыт России. Напомним, по рейтингу McKinsey Москва заняла третье место по качеству транспортной системы среди 25 мегаполисов мира.Одним из новшеств в московской системе транспорта является внедрение электробусов, которые эксплуатируются в российской столице с 2018 года. Они учитывают потребности пассажиров с ограниченными возможностями. Также эти электробусы отличаются своей экологичностью: замена батареи предусмотрена через 7,5 лет после эксплуатации, а отопление в электробусе полностью электрическое (то есть, в отличие от дизельных отопителей, не загрязняет воздух в городе).

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, электробусы, узбекистан, видео