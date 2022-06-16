https://uz.sputniknews.ru/20220616/video-vovan-i-leksus-razygrali-djoan-rouling-ot-litsa-zelenskogo--25386491.html

Видео: Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от лица Зеленского

Видео: Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг от лица Зеленского

Знаменитые российские пранкеры предложили британской писательнице поменять Гарри Поттеру прическу на украинский чуб.

2022-06-16T22:30+0500

2022-06-16T22:30+0500

2022-06-16T22:30+0500

в мире

джоан роулинг

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Российские пранкеры Вован и Лексус связались с британской писательницей Джоан Роулинг и от лица президента Украины Владимира Зеленского предложили ей изменить шрам на лбу Гарри Поттера, поскольку он напоминает перевернутую Z.Кроме этого, пранкеры обсудили с ней идею сделать Гарри Поттеру украинский чуб на голове.Писательница поверила, что действительно разговаривает с Зеленским, и заявила, что "изучит этот момент"."Может быть, мне было бы полезно сделать что-то с этим самой, в соцсетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Безусловно, это то, что я могу сделать сама", - сказала она.Также Роулинг сообщила, что поддерживает "культуру отмены" России. Напомним, автор саги о Гарри Поттере ранее подверглась культуре отмены сама из-за обвинений в трансфобии, из-за чего после выхода ролика с пранкерами столкнулась с упреками в соцсетях. Пользователи недоумевают, как писательница может поддерживать данный процесс, если сама стала его жертвой.Видео розыгрыша пранкеры показали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на сессии "Fake News в эпоху глобализации".В конце ролика пранкеры попросили Роулинг передать привет якобы любимым писателям Зеленского - Вовану и Лексусу. Писательница выполнила их просьбу.Читайте также: "Англичанка гадит": в Британии готовы лишить русских базовых прав

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джоан роулинг, владимир зеленский