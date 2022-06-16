https://uz.sputniknews.ru/20220616/zasedanie-soveta-ministrov-inostrannyx-del-shos-proydet-v-tashkente-v-iyule--25383043.html

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет в Ташкенте в июле

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет в Ташкенте в июле

Норов и посол Пакистана Сайид Али Асад Гилани обсудили двустороннее взаимодействие.

2022-06-16T20:13+0500

2022-06-16T20:13+0500

2022-06-16T20:13+0500

политика

шос

ташкент

заседание

владимир норов

пакистан

посол

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) состоится в Ташкенте 28-29 июля, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.По информации пресс-службы, 16 июня и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и посол Пакистана в республике Сайид Али Асад Гилани обсудили вопросы двустороннего взаимодействия."Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч, в том числе визита главы МИД Пакистана в Узбекистан для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проводимом 28-29 июля 2022 года в Ташкенте", - говорится в сообщении на сайте МИД.Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:ШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 стран

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шос, ташкент, заседание, владимир норов, пакистан, посол