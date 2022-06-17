https://uz.sputniknews.ru/20220617/aeroport-samarkanda-v-top-10-luchshix-vozdushnyx-terminalov-tsentralnoy-azii-25401679.html

Аэропорт Самарканда в Топ-10 лучших воздушных терминалов Центральной Азии

Аэропорт Самарканда в Топ-10 лучших воздушных терминалов Центральной Азии

Новый международный терминал вошел в десятку региональных лидеров международного рейтинга World Airport Awards.

2022-06-17T15:55+0500

2022-06-17T15:55+0500

2022-06-17T15:55+0500

общество

международный аэропорт "самарканд"

рейтинг

конкурс

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Новый Международный аэропорт Самарканда вошел в десятку лучших воздушных терминалов в региональном рейтинге World Airport Awards.Это самая престижная награда в индустрии аэропортов. В конкурсе участвует более 550 воздушных портов по всему миру.Победителем конкурса в Центральной Азии стал международный аэропорт в Нур-Султане, за ним в рейтинге следуют аэропорты Алматы и Еревана. Недавно открывшийся международный терминал в Самарканде замыкает десятку лидеров.Рейтинг составляют на основе крупнейшего глобального опроса клиентов аэропортов, в котором в течение восьми месяцев приняли участие пассажиры более 100 национальностей. Они оценивали качество обслуживания клиентов и эффективность работы аэропортов по ключевым показателям: организации регистрации на рейс, прилета, трансфера, покупок, безопасности/паспортного контроля при выходе на посадку.Напомним, новый современный международный терминал в аэропорту Самарканда открылся 18 марта 2022 года. Новый терминал позволил увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю, а модернизация перрона увеличила число мест для стоянок воздушных судов до 24. Строительство нового терминала обошлось в более $80млн.Здание терминала аэропорта напоминает раскрытую книгу, и это не случайно. Такая архитектура символизирует труд жившего в Узбекистане ученого Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони").Новый аэровокзальный комплекс построен по международным стандартам c учетом требований по обслуживанию маломобильных пассажиров. Терминал включает 29 стоек регистрации, 8 выходов на посадку, 4 телескопических трапа, 10 кабин паспортного контроля и 6 Е-gate для вылетающих пассажиров, а также е 15 кабин паспортного контроля для прилетающих пассажиров. Другие улучшения включают 3,1 км взлетно-посадочной полосы, 24 парковочных места.Читайте также: В Самарканде стала доступна аренда электрокаров

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международный аэропорт "самарканд", рейтинг, конкурс