https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-samarkande-stala-dostupna-arenda-elektrokarov--25167797.html

В Самарканде стала доступна аренда электрокаров

В Самарканде стала доступна аренда электрокаров

Туристы смогут брать автомобили в аренду прямо в аэропорту.

2022-06-09T17:11+0500

2022-06-09T17:11+0500

2022-06-09T17:11+0500

общество

туристы

самарканд

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В Самарканде для туристов станет доступна аренда электрокаров. Арендовать машину можно с 10 июня в международном аэропорту Самарканда. В автомобилях установлен гид-переводчик и wi-fi.Напомним, с 10 июня Узбекистан снял все коронавирусные ограничения при въезде в страну для туристов.В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.Читайте также: Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля

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туристы, самарканд, электромобиль