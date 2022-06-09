https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-samarkande-stala-dostupna-arenda-elektrokarov--25167797.html
В Самарканде стала доступна аренда электрокаров
В Самарканде стала доступна аренда электрокаров
Туристы смогут брать автомобили в аренду прямо в аэропорту.
2022-06-09T17:11+0500
2022-06-09T17:11+0500
2022-06-09T17:11+0500
общество
туристы
самарканд
электромобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1c/20680741_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_84004dab1778cb31347743b9e2e36591.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В Самарканде для туристов станет доступна аренда электрокаров. Арендовать машину можно с 10 июня в международном аэропорту Самарканда. В автомобилях установлен гид-переводчик и wi-fi.Напомним, с 10 июня Узбекистан снял все коронавирусные ограничения при въезде в страну для туристов.В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.Читайте также: Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1c/20680741_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2eeb812719cd3a50a647d0fb4342e9af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туристы, самарканд, электромобиль
В Самарканде стала доступна аренда электрокаров
Туристы смогут брать автомобили в аренду прямо в аэропорту.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В Самарканде для туристов станет доступна аренда электрокаров. Арендовать машину можно с 10 июня в международном аэропорту Самарканда. В автомобилях установлен гид-переводчик и wi-fi.
"Для аренды нужен паспорт и регистрация в прокате автомобилей. После регистрации выдается разрешение на вождение автомобиля. Стоимость аренды будет учитываться по километражу", - прокомментировал Рустам Кобилов, руководитель Самаркандского регионального отделения Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.
Напомним, с 10 июня Узбекистан снял все коронавирусные ограничения при въезде в страну для туристов.
В последнее время развитию туристической отрасли в Узбекистане уделяют особое внимание. Предпринимателям, занятым в сфере туризма, государство предоставляет налоговые льготы и субсидии. В каждом населенном пункте проводится работа по созданию туристической инфраструктуры: отелей и гостевых домов, пунктов питания, достопримечательностей.
Вдоль магистральных дорог власти планируют создать "караван-сараи" — специальные площадки, где будут заправочные станции, кемпинги, магазины и пункты питания и другие удобства.
В разных регионах страны на берегах водоемов с этого года появятся пляжные зоны и санатории, а в горных районах – горнолыжные базы и другие спортивные сооружения.
В ближайшее время в республике появится целый ряд новых туристических объектов: санатории в Багате и Элликкале, тематические парки "Древняя Бухара" и "Этнодеревня Х века" в Бухаре, "Оазис" в Намангане, "Сырдарьинский экотуризм" в Сырдарье и "Ферганский парк" в Фергане.