https://uz.sputniknews.ru/20220617/amerikanskiy-jurnalist-ulichil-baydena-vo-lji-o-putine-25402067.html

Американский журналист уличил Байдена во лжи о Путине

Американский журналист уличил Байдена во лжи о Путине

Байден давно связывает рекордную инфляцию в США с конфликтом на Украине и Путиным.

2022-06-17T17:44+0500

2022-06-17T17:44+0500

2022-06-17T17:44+0500

в мире

джо байден

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россия

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон написал статью, в которой рассказал, почему в топливном кризисе в США виновато правительство страны вместе с президентом Джо Байденом, а не действия других стран.До этого президент США много раз связывал рекордную инфляцию в Штатах с конфликтом на Украине и лидером России.Как сообщил Карлсон, в настоящей ситуации правильно проводить причинную связь между решениями, которые принимают политики, и их последствиями. Для иллюстрации своих слов он привел в пример ситуацию с ростом цен на бензин в Штатах, которая, по его мнению, "сейчас характеризуется как катастрофа"."Так как же это произошло? Что ж, мы позволим решать с ответом вам", — подчеркнул телеведущий, показав запись предвыборного мероприятия во время последних президентских праймериз Демократической партии в 2019 году.Тогда участвовавший в праймериз Байден сказал, что "гарантирует всем", что "покончит с ископаемым топливом", и в этой теме он "не собирается уступать", напомнил Карлсон.В итоге, став главой государства, Байден тут же начал исполнять свои обещания: "больше не бурить скважины, в том числе на шельфе, и не дать никаких возможностей нефтяной промышленности продолжать бизнес", отметил журналист."Байден прекратил выдачу новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков. Он отменил федеральные разрешения на бурение и трубопроводы. Затем, всего месяц назад, администрация вообще отменила три договора аренды нефте- и газоносных площадей на Аляске и в Мексиканском заливе, а теперь вообще ликвидировала договоры по почти полумиллиону гектаров потенциальных буровых площадок", — указал телеведущий.Помимо этого, администрация США ввела нефтяное эмбарго в отношении России, которая является одним из крупнейших производителей энергии в мире, добавил автор."Что же произошло дальше? Бензин стал стоить более пяти долларов за галлон (3,785 литра). Инфляция буквально взорвалась. Индия и Китай получили намного больше дешевой российской нефти, чтобы поддерживать свою экономику. А рубль стал еще крепче, чем был до спецоперации на Украине. Таким образом, разбогатели все, кроме нас. Мы стали беднее. Таковы факты", — заключил Карлсон.Читайте также:Американские СМИ: Белый дом нашел нового козла отпущения

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джо байден, владимир путин, украина, сша, россия, инфляция