"Экономический блицкриг" против России не удался – Путин

"Такие ключевые для бизнеса понятия как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам основательно подорваны, подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.