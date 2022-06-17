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Выступление Путина на ПМЭФ - прямая трансляция
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220617/ekonomicheskiy-blitskrig-protiv-rossii-ne-udalsya--putin-25414209.html
"Экономический блицкриг" против России не удался – Путин
"Экономический блицкриг" против России не удался – Путин
Российский президент обвинил западных политиков в намеренном подрыве международных устоев ради своих интересов.
2022-06-17T18:17+0500
2022-06-17T18:17+0500
россия
владимир путин
европа
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. "Экономический блицкриг" против России изначально не имел шансов на успех, заявил российский президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.Между тем, западные партнеры преднамеренно подорвали международные устои из-за собственной недальновидной политики и иллюзий.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также: Китайские СМИ оценили значение ПМЭФ для будущего глобальной экономики
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владимир путин, европа, форум

"Экономический блицкриг" против России не удался – Путин

18:17 17.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Российский президент обвинил западных политиков в намеренном подрыве международных устоев ради своих интересов.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. "Экономический блицкриг" против России изначально не имел шансов на успех, заявил российский президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Экономический блицкриг против России изначально не имел шанса на успех. При этом санкционное оружие является обоюдоострым, оно наносит сопоставимый и даже больший урон его идеологам и конструкторам", - заявил российский лидер.
Между тем, западные партнеры преднамеренно подорвали международные устои из-за собственной недальновидной политики и иллюзий.
"Такие ключевые для бизнеса понятия как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам основательно подорваны, подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Читайте также: Китайские СМИ оценили значение ПМЭФ для будущего глобальной экономики
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