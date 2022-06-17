https://uz.sputniknews.ru/20220617/eto-tolko-nachalo-v-evrope-vstali-zavody-25395361.html

"Это только начало". В Европе встали заводы

"Это только начало". В Европе встали заводы

Евросоюз изо всех сил снижал энергетическую зависимость, как вдруг выяснилось: промышленности критически не хватает дешевых российских энергоносителей.

2022-06-17T14:08+0500

2022-06-17T14:08+0500

2022-06-17T14:08+0500

колумнисты

европа

завод

евросоюз

энергетика

зависимость

промышленность

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Цены на максимумах, а поставки, как уже продемонстрировала Москва, могут прекратиться в любой момент. Заводы сворачивают производство один за другим. Кто ушел на простой и какие отрасли особенно пострадали от новой энергетической политики Брюсселя, пишет колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.Инфляционный шокЭнергоресурсы в ЕС с начала года подорожали на 50% и достигли 13-летних максимумов. Инфляция зашкаливает. В мае в 19 странах еврозоны зафиксировали рекорд: 8,1%. Прежде всего за счет энергоносителей (39,2%, в апреле было 37,5), продуктов, алкоголя и табачных изделий, промышленных товаров.В Эстонии, Латвии, Литве и того больше: 20,1%, 18,5, 16,4. В крупнейших экономиках — Германии и Франции — 8,7 и 5,8. Для ФРГ — полувековой максимум.Наблюдатели констатируют: экономика ЕС близка к катастрофе, причем инфляционное цунами на потребительских рынках — лишь в самом начале. На дальнейший рост цен указывает резко взлетевший индекс тарифов производителей: 36,8% в годовом выражении.В Spiegel считают, что частичное эмбарго на российскую нефть, введенное Европейским союзом в рамках шестого пакета санкций, обернется "ценовым шоком", повышением процентных ставок, падением доходов и покупательной способности населения.Как сообщил изданию директор исследовательского центра Bruegel Гунтрам Вольф, инфляционное давление продолжит усиливаться и ситуация на рынках ухудшится.Один за другимЕще осенью цены на газ больно ударили по европейской химической промышленности. Норвежская компания Yara International ASA сократила выпуск минеральных удобрений на 40%. Британская CF Industries закрыла два завода, отключила некоторые мощности и немецкая BASF SE."Газпром" уже закрутил вентиль для Болгарии, Финляндии и Польши — потому что отказались платить в рублях. А ведь доля России в газовом импорте ЕС — около 40%.В мае итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани призвал временно разрешить платить в рублях, "пока в ЕС разбираются с правовой базой и последствиями". А 15 июня итальянская Eni сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление о сокращении поставок. Причины не раскрываются.Эффект доминоСейчас цены на энергоносители в США, на Ближнем Востоке и в других регионах значительно ниже, чем в Европе. Например, газ в ЕС почти в три раза дороже, чем на американском рынке. Поэтому европейские предприятия не в состоянии выдерживать конкуренцию.В Великобритании закрылся завод Ince — один из крупнейших на рынке азотных удобрений. Компания-владелец CF Fertilisers предупредила: это может нарушить цепочки поставок продовольствия.По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Соединенном Королевстве в мае побила 40-летний рекорд, достигнув девяти процентов. Всего, по подсчетам Make UK (федерация предприятий обрабатывающей промышленности), 17% британских компаний урезали "выпуск энергоемкой продукции".Сталелитейный холдинг со штаб-квартирой в Испании Celsa собирается "поставить на паузу" предприятие в Барселоне годовой мощностью 2,5 миллиона тонн.В Европе готовятся к нормированию газа, опасаясь, что "Путин перекроет трубу". После сообщения "Газпрома" о сокращении прокачки по "Северному потоку" котировки голубого топлива поднялись выше 1200 евро за тысячу кубометров. По всем прогнозам, высокие затраты на электроэнергию способны обвалить промпроизводство в ЕС и подорвать экономический рост.Читайте также:

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Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/07/6920716_0:0:447:447_100x100_80_0_0_c571703c7abdb9788a3909f379a8c46f.png

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европа, завод, евросоюз, энергетика, зависимость, промышленность