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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20220617/eto-tolko-nachalo-v-evrope-vstali-zavody-25395361.html
"Это только начало". В Европе встали заводы
"Это только начало". В Европе встали заводы
Евросоюз изо всех сил снижал энергетическую зависимость, как вдруг выяснилось: промышленности критически не хватает дешевых российских энергоносителей.
2022-06-17T14:08+0500
2022-06-17T14:08+0500
колумнисты
европа
завод
евросоюз
энергетика
зависимость
промышленность
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Цены на максимумах, а поставки, как уже продемонстрировала Москва, могут прекратиться в любой момент. Заводы сворачивают производство один за другим. Кто ушел на простой и какие отрасли особенно пострадали от новой энергетической политики Брюсселя, пишет колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.Инфляционный шокЭнергоресурсы в ЕС с начала года подорожали на 50% и достигли 13-летних максимумов. Инфляция зашкаливает. В мае в 19 странах еврозоны зафиксировали рекорд: 8,1%. Прежде всего за счет энергоносителей (39,2%, в апреле было 37,5), продуктов, алкоголя и табачных изделий, промышленных товаров.В Эстонии, Латвии, Литве и того больше: 20,1%, 18,5, 16,4. В крупнейших экономиках — Германии и Франции — 8,7 и 5,8. Для ФРГ — полувековой максимум.Наблюдатели констатируют: экономика ЕС близка к катастрофе, причем инфляционное цунами на потребительских рынках — лишь в самом начале. На дальнейший рост цен указывает резко взлетевший индекс тарифов производителей: 36,8% в годовом выражении.В Spiegel считают, что частичное эмбарго на российскую нефть, введенное Европейским союзом в рамках шестого пакета санкций, обернется "ценовым шоком", повышением процентных ставок, падением доходов и покупательной способности населения.Как сообщил изданию директор исследовательского центра Bruegel Гунтрам Вольф, инфляционное давление продолжит усиливаться и ситуация на рынках ухудшится.Один за другимЕще осенью цены на газ больно ударили по европейской химической промышленности. Норвежская компания Yara International ASA сократила выпуск минеральных удобрений на 40%. Британская CF Industries закрыла два завода, отключила некоторые мощности и немецкая BASF SE."Газпром" уже закрутил вентиль для Болгарии, Финляндии и Польши — потому что отказались платить в рублях. А ведь доля России в газовом импорте ЕС — около 40%.В мае итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани призвал временно разрешить платить в рублях, "пока в ЕС разбираются с правовой базой и последствиями". А 15 июня итальянская Eni сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление о сокращении поставок. Причины не раскрываются.Эффект доминоСейчас цены на энергоносители в США, на Ближнем Востоке и в других регионах значительно ниже, чем в Европе. Например, газ в ЕС почти в три раза дороже, чем на американском рынке. Поэтому европейские предприятия не в состоянии выдерживать конкуренцию.В Великобритании закрылся завод Ince — один из крупнейших на рынке азотных удобрений. Компания-владелец CF Fertilisers предупредила: это может нарушить цепочки поставок продовольствия.По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Соединенном Королевстве в мае побила 40-летний рекорд, достигнув девяти процентов. Всего, по подсчетам Make UK (федерация предприятий обрабатывающей промышленности), 17% британских компаний урезали "выпуск энергоемкой продукции".Сталелитейный холдинг со штаб-квартирой в Испании Celsa собирается "поставить на паузу" предприятие в Барселоне годовой мощностью 2,5 миллиона тонн.В Европе готовятся к нормированию газа, опасаясь, что "Путин перекроет трубу". После сообщения "Газпрома" о сокращении прокачки по "Северному потоку" котировки голубого топлива поднялись выше 1200 евро за тысячу кубометров. По всем прогнозам, высокие затраты на электроэнергию способны обвалить промпроизводство в ЕС и подорвать экономический рост.Читайте также:
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Наталья Дембинская
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европа, завод, евросоюз, энергетика, зависимость, промышленность

"Это только начало". В Европе встали заводы

14:08 17.06.2022
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Наталья Дембинская
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Евросоюз изо всех сил снижал энергетическую зависимость, как вдруг выяснилось: промышленности критически не хватает дешевых российских энергоносителей.
Цены на максимумах, а поставки, как уже продемонстрировала Москва, могут прекратиться в любой момент. Заводы сворачивают производство один за другим. Кто ушел на простой и какие отрасли особенно пострадали от новой энергетической политики Брюсселя, пишет колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.

Инфляционный шок

Энергоресурсы в ЕС с начала года подорожали на 50% и достигли 13-летних максимумов. Инфляция зашкаливает. В мае в 19 странах еврозоны зафиксировали рекорд: 8,1%. Прежде всего за счет энергоносителей (39,2%, в апреле было 37,5), продуктов, алкоголя и табачных изделий, промышленных товаров.
В Эстонии, Латвии, Литве и того больше: 20,1%, 18,5, 16,4. В крупнейших экономиках — Германии и Франции — 8,7 и 5,8. Для ФРГ — полувековой максимум.
Такие показатели — прямое следствие санкций против Москвы и частичного запрета на российские нефть и газ. В июне Брюссель наложил эмбарго на трубопроводный импорт черного золота, но полностью отказаться от углеводородов не решился. Поставки по морю продолжаются. Впрочем, и это обошлось слишком дорого. Расплачиваются и потребители, и промышленность. Европейцев накрывает "топливная нищета".
Наблюдатели констатируют: экономика ЕС близка к катастрофе, причем инфляционное цунами на потребительских рынках — лишь в самом начале. На дальнейший рост цен указывает резко взлетевший индекс тарифов производителей: 36,8% в годовом выражении.
В Spiegel считают, что частичное эмбарго на российскую нефть, введенное Европейским союзом в рамках шестого пакета санкций, обернется "ценовым шоком", повышением процентных ставок, падением доходов и покупательной способности населения.
Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих
Как сообщил изданию директор исследовательского центра Bruegel Гунтрам Вольф, инфляционное давление продолжит усиливаться и ситуация на рынках ухудшится.

Один за другим

Еще осенью цены на газ больно ударили по европейской химической промышленности. Норвежская компания Yara International ASA сократила выпуск минеральных удобрений на 40%. Британская CF Industries закрыла два завода, отключила некоторые мощности и немецкая BASF SE.
Теперь, как пишет The Wall Street Journal, их примеру последовали и другие. Сразу несколько предприятий, десятилетиями использовавшие дешевую российскую нефть, приостановили производство, так как не справляются с возросшими энергозатратами. Чтобы найти альтернативу "токсичным" энергоносителям, приходится прикладывать немало усилий. Если же Москва полностью прекратит поставки газа, все встанет.
"Газпром" уже закрутил вентиль для Болгарии, Финляндии и Польши — потому что отказались платить в рублях. А ведь доля России в газовом импорте ЕС — около 40%.
В мае итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани призвал временно разрешить платить в рублях, "пока в ЕС разбираются с правовой базой и последствиями". А 15 июня итальянская Eni сообщила, что получила от "Газпрома" уведомление о сокращении поставок. Причины не раскрываются.

Эффект домино

Сейчас цены на энергоносители в США, на Ближнем Востоке и в других регионах значительно ниже, чем в Европе. Например, газ в ЕС почти в три раза дороже, чем на американском рынке. Поэтому европейские предприятия не в состоянии выдерживать конкуренцию.
Новые условия прочувствовали во всех отраслях, но особенно досталось химической. Так, по информации директора OCI NV Ахмеда Эль-Хоши, компания сократила производство аммиака на заводе в Нидерландах и теперь импортирует его из США, Египта и Алжира.
В Великобритании закрылся завод Ince — один из крупнейших на рынке азотных удобрений. Компания-владелец CF Fertilisers предупредила: это может нарушить цепочки поставок продовольствия.
"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает
По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Соединенном Королевстве в мае побила 40-летний рекорд, достигнув девяти процентов. Всего, по подсчетам Make UK (федерация предприятий обрабатывающей промышленности), 17% британских компаний урезали "выпуск энергоемкой продукции".
Страдают и металлурги. С марта ArcelorMittal останавливает сталелитейные цеха в часы пик, а это примерно треть рабочего времени. Acerinox закрыла свой единственный завод в Испании, в Альхесирасе.
Сталелитейный холдинг со штаб-квартирой в Испании Celsa собирается "поставить на паузу" предприятие в Барселоне годовой мощностью 2,5 миллиона тонн.
В Европе готовятся к нормированию газа, опасаясь, что "Путин перекроет трубу". После сообщения "Газпрома" о сокращении прокачки по "Северному потоку" котировки голубого топлива поднялись выше 1200 евро за тысячу кубометров. По всем прогнозам, высокие затраты на электроэнергию способны обвалить промпроизводство в ЕС и подорвать экономический рост.
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