Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих

"Ведь именно они (США и ЕС - Sputnik) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения - как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов - все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - рассказал Песков.