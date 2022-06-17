Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220617/peskov-es-i-ssha-doljny-dumat-chto-otvetit-millionam-golodayuschix-25393388.html
Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих
Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих
США и ЕС совершили грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента.
2022-06-17T13:25+0500
2022-06-17T13:25+0500
россия
дмитрий песков
сша
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23500792_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_0f7457bbbe3a592a8ccc47898aaef7d5.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. США и Европейский Союз совершили серьезные ошибки с введением санкций против России на удобрения, теперь они должны думать об ответе перед миллионами голодающих, которые могут возникнуть в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.Также пресс-секретарь добавил, что это последствия грубых ошибок, которые совершили "руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки".Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23500792_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_d3181114cfe546ba95095269cb1f480e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков, сша, ес

Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих

13:25 17.06.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
Подписаться на
Yandex newsTelegram
США и ЕС совершили грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. США и Европейский Союз совершили серьезные ошибки с введением санкций против России на удобрения, теперь они должны думать об ответе перед миллионами голодающих, которые могут возникнуть в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

"Ведь именно они (США и ЕС - Sputnik) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения - как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов - все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - рассказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что это последствия грубых ошибок, которые совершили "руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки".
"Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Читайте также:
Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы
В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0