Песков: ЕС и США должны думать, что ответить миллионам голодающих
© Sputnik / Сергей ГунеевПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Сергей Гунеев
США и ЕС совершили грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. США и Европейский Союз совершили серьезные ошибки с введением санкций против России на удобрения, теперь они должны думать об ответе перед миллионами голодающих, которые могут возникнуть в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Ведь именно они (США и ЕС - Sputnik) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения - как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов - все равно есть, они действуют, к сожалению, и все это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", - рассказал Песков.
Также пресс-секретарь добавил, что это последствия грубых ошибок, которые совершили "руководство Евросоюза, европейских стран и, в первую очередь, Соединённых Штатов Америки".
"Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться", - подчеркнул Дмитрий Песков.
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