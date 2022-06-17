https://uz.sputniknews.ru/20220617/kakov-oborot-roznichnoy-torgovli-v-tashkente-25388129.html
Каков оборот розничной торговли в Ташкенте
Каков оборот розничной торговли в Ташкенте
Лидером показателей стал Юнусабадский, на последнем месте недавно образованный Янгихаетский районы.
2022-06-17T09:21+0500
2022-06-17T09:21+0500
2022-06-17T09:21+0500
экономика
статистика
ташкент
товарооборот
торговля
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В январе-апреле оборот розничной торговли в столице составил 20 015,5 млрд. сумов. Такие данные приводит управление статистики Ташкента. При этом оборот увеличился на 110,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет ведомство. Товарооборот крупных предприятий составил 8 165,6 млрд сумов. Лидерами показателей стали Юнусабадский, Чиланзарский и Учтепинский районы Ташкента. На последнем месте недавно образованный Янгихаетский район.Читайте также: Какие страны закупают узбекистанскую черешню
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статистика, ташкент, товарооборот, торговля
Каков оборот розничной торговли в Ташкенте
Лидером показателей стал Юнусабадский, на последнем месте недавно образованный Янгихаетский районы.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik
. В январе-апреле оборот розничной торговли в столице составил 20 015,5 млрд. сумов. Такие данные приводит
управление статистики Ташкента.
При этом оборот увеличился на 110,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет ведомство.
Товарооборот крупных предприятий составил 8 165,6 млрд сумов.
Лидерами показателей стали Юнусабадский, Чиланзарский и Учтепинский районы Ташкента.
На последнем месте недавно образованный Янгихаетский район.