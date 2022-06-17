https://uz.sputniknews.ru/20220617/kakov-oborot-roznichnoy-torgovli-v-tashkente-25388129.html

Каков оборот розничной торговли в Ташкенте

Каков оборот розничной торговли в Ташкенте

Лидером показателей стал Юнусабадский, на последнем месте недавно образованный Янгихаетский районы.

2022-06-17T09:21+0500

2022-06-17T09:21+0500

2022-06-17T09:21+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В январе-апреле оборот розничной торговли в столице составил 20 015,5 млрд. сумов. Такие данные приводит управление статистики Ташкента. При этом оборот увеличился на 110,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет ведомство. Товарооборот крупных предприятий составил 8 165,6 млрд сумов. Лидерами показателей стали Юнусабадский, Чиланзарский и Учтепинский районы Ташкента. На последнем месте недавно образованный Янгихаетский район.Читайте также: Какие страны закупают узбекистанскую черешню

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статистика, ташкент, товарооборот, торговля