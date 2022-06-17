https://uz.sputniknews.ru/20220617/mirziyoev-navestil-malenkix-patsientov-v-novom-tsentre---video-25418009.html
Мирзиёев навестил маленьких пациентов в новом центре - видео
Мирзиёев навестил маленьких пациентов в новом центре - видео
Президент выразил слова поддержки лечащимся в центре детям и их матерям.
2022-06-17T20:09+0500
2022-06-17T20:09+0500
2022-06-17T20:14+0500
общество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.По информации ведомства, количество коек в новом центре увеличилось с прежних 85 до 160. Созданы особые условия как для детей, так и родителей. Привлечены иностранные консультанты, обновлены стандарты лечения и диагностики. Увеличилось количество операций по трансплантации стволовых клеток, говорится в сообщении.Президент выразил слова поддержки лечащимся в центре детям и их матерям.Читайте также:Закон "Об охранной деятельности" вступит в силу через три месяца
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шавкат мирзиёев, центр, дети
Мирзиёев навестил маленьких пациентов в новом центре - видео
20:09 17.06.2022 (обновлено: 20:14 17.06.2022)
Президент выразил слова поддержки лечащимся в центре детям и их матерям.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе
главы Узбекистана.
По информации ведомства, количество коек в новом центре увеличилось с прежних 85 до 160. Созданы особые условия как для детей, так и родителей.
Привлечены иностранные консультанты, обновлены стандарты лечения и диагностики. Увеличилось количество операций по трансплантации стволовых клеток, говорится в сообщении.
Президент выразил слова поддержки лечащимся в центре детям и их матерям.