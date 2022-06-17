https://uz.sputniknews.ru/20220617/zakon-ob-oxrannoy-deyatelnosti-vstupit-v-silu-cherez-tri-mesyatsa-25390917.html
Закон "Об охранной деятельности" вступит в силу через три месяца
Закон "Об охранной деятельности" вступит в силу через три месяца
Подробнее о новом законе - читайте в нашем материале.
2022-06-17T11:27+0500
2022-06-17T11:27+0500
2022-06-17T11:32+0500
общество
закон
охрана
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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об охранной деятельности". Он должен вступить в силу через три месяца.Известно, что основными задачами Национальной гвардии, которая занимается охранной деятельностью, являются:Закон не допускает осуществление охранной деятельности физическими лицами и охранными организациями иностранных государств, а также частными организациями. Исключением являются обеспечение безопасности гостей высокого уровня, прибывших с краткосрочным визитом на территорию Узбекистана.Также Национальная гвардия будет заключать договоры по обращениям физических и юридических лиц для охраны объектов. Законом предусмотрены права и обязанности военнослужащих, требования к ним, а также обстоятельства, при которых возможно применение физической силы, специальных средств и служебного оружия.Читайте также:
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закон, охрана
Закон "Об охранной деятельности" вступит в силу через три месяца
11:27 17.06.2022 (обновлено: 11:32 17.06.2022)
Подробнее о новом законе - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об охранной деятельности". Он должен вступить в силу через три месяца.
Известно, что основными задачами Национальной гвардии, которая занимается охранной деятельностью, являются:
Защита жизни и здоровья, а также имущества граждан от посягательств;
Поддержание общественного порядка, профилактика и пресечение правонарушений на территории охраняемых объектов;
Обеспечение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах юридических лиц.
Закон не допускает осуществление охранной деятельности физическими лицами и охранными организациями иностранных государств, а также частными организациями. Исключением являются обеспечение безопасности гостей высокого уровня, прибывших с краткосрочным визитом на территорию Узбекистана.
Также Национальная гвардия будет заключать договоры по обращениям физических и юридических лиц для охраны объектов. Законом предусмотрены права и обязанности военнослужащих, требования к ним, а также обстоятельства, при которых возможно применение физической силы, специальных средств и служебного оружия.