https://uz.sputniknews.ru/20220617/zakon-ob-oxrannoy-deyatelnosti-vstupit-v-silu-cherez-tri-mesyatsa-25390917.html

Закон "Об охранной деятельности" вступит в силу через три месяца

Закон "Об охранной деятельности" вступит в силу через три месяца

Подробнее о новом законе - читайте в нашем материале.

2022-06-17T11:27+0500

2022-06-17T11:27+0500

2022-06-17T11:32+0500

общество

закон

охрана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23272378_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_ca96128243f22bba74f59cac4847a1e0.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об охранной деятельности". Он должен вступить в силу через три месяца.Известно, что основными задачами Национальной гвардии, которая занимается охранной деятельностью, являются:Закон не допускает осуществление охранной деятельности физическими лицами и охранными организациями иностранных государств, а также частными организациями. Исключением являются обеспечение безопасности гостей высокого уровня, прибывших с краткосрочным визитом на территорию Узбекистана.Также Национальная гвардия будет заключать договоры по обращениям физических и юридических лиц для охраны объектов. Законом предусмотрены права и обязанности военнослужащих, требования к ним, а также обстоятельства, при которых возможно применение физической силы, специальных средств и служебного оружия.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

закон, охрана