https://uz.sputniknews.ru/20220617/na-samarkandskom-sammite-shos-budut-prinyaty-istoricheskie-resheniya--ekspert-25391324.html

На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – эксперт

На Самаркандском саммите ШОС будут приняты исторические решения – эксперт

Глава института Центральной Азии заявил, что в ходе заседания будут приняты решения, направленные на расширение организации.

2022-06-17T11:48+0500

2022-06-17T11:48+0500

2022-06-17T11:48+0500

политика

шос

конференция

эксперт

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ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В ходе саммита ШОС в Самарканде будут приняты исторические решения. Об этом заявил директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров на конференции "ШОС: от Центральной Азии к Евразии" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По мнению эксперта, значительный потенциал для продвижения собственной консолидированной повестки ШОС создают налаженные тесные контакты с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и рядом других структур.Насыров отметил, что Центральная Азия расположенная на перекрёстке основных торговых и логистических путей Евразийского континента, издревле называлась "сердцевиной" мира. По его словам, именно этот фактор стал определяющим при создании Шанхайской организации сотрудничества, что отвечало коренным интересам народов организации.Конференция "ШОС: от Центральной Азии к Евразии", проходящая 17 июня в Ташкенте, посвящена 20-летию Хартии ШОС.В ней принимают участие национальные координаторы стран-участниц организации, представители Секретариата Организации, ведущие эксперты аналитических структур Центральной Азии, России, Ирана, Индии и других стран, а также представители министерств и ведомств Узбекистана.Читайте также: ШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 стран

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

шос, конференция, эксперт